A tener en cuenta: cómo acceder a la VTV sin tener que pagar

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que busca que los vehículos que circulan cumplan con las condiciones de seguridad exigidas por la ley. Durante la inspección en talleres autorizados se revisan elementos como frenos, luces, dirección y neumáticos, asegurando que los autos y motos sean aptos para transitar sin riesgos.