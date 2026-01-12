Los motivos por los que los autos y motos no tendrán que realizar la VTV
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Los detalles sobre la VTV para autos y motos nuevos
Para los propietarios de autos y motos nuevos radicados en la Ciudad de Buenos Aires, la normativa vigente fija plazos de gracia amplios antes de la primera revisión obligatoria. En el caso de los automóviles particulares, la exención rige hasta que la unidad cumple cuatro años desde el patentamiento o alcanza los 64.000 kilómetros recorridos, según lo que suceda primero. Una vez superado alguno de estos límites, el vehículo debe realizar su inspección inicial, cuya oblea tiene una vigencia de dos años mientras el rodado no supere los siete años de antigüedad.
En relación con las motos cero kilómetro, el esquema resulta similar al de los autos, ya que permite circular sin verificación hasta cumplir cuatro años desde la inscripción inicial. Resulta clave controlar tanto el año de alta del vehículo como el kilometraje registrado, dado que circular con la VTV vencida en 2026 implica multas elevadas que pueden superar los $319.000. Al momento de efectuar el trámite por primera vez, se debe presentar DNI vigente, licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo y comprobante de seguro al día.
Cuánto cuesta la VTV en enero 2026
La tarifa básica equivale al 7% del salario del operario categoría 1, conforme a la escala salarial del convenio colectivo SMATA–CAVEA (CCT Nº 594/10). En ese marco, el nuevo valor surge del acuerdo paritario suscripto entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el sindicato SMATA para el trimestre octubre, noviembre y diciembre de 2025, que elevó el salario básico a $1.386.537,89.
La actualización fue solicitada formalmente por las empresas concesionarias del servicio a través de CAVEA, y contó con la intervención de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, la Subsecretaría de Transporte Terrestre, la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia.
El sistema de Verificación Técnica Vehicular es obligatorio para todos los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires y constituye un requisito para garantizar condiciones mínimas de seguridad vial y circulación, según lo dispuesto por la normativa vigente.
