Los motivos por los que los autos y motos no tendrán que realizar la VTV

La actualización fue solicitada formalmente por las empresas concesionarias del servicio a través de CAVEA, y contó con la intervención de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, la Subsecretaría de Transporte Terrestre, la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia.

El sistema de Verificación Técnica Vehicular es obligatorio para todos los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires y constituye un requisito para garantizar condiciones mínimas de seguridad vial y circulación, según lo dispuesto por la normativa vigente.