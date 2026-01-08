VTV: a partir de qué día de enero aumentará la verificación vehicular
El gobierno bonaerense anunció un incremento del 21,8% respecto del valor anterior. Conocé todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que asegura que los automóviles en circulación cumplan con las normas de seguridad establecidas con el objetivo de reducir accidentes y mejorar el tránsito en las carreteras. Este procedimiento se realiza en los talleres autorizados y verifica el estado de los frenos, neumáticos y luces, entre otros componentes.
Por este motivo, es esencial que los coches transiten con este documento vigente, ya que en caso de no tenerlo se enfrentan a elevadas multas o sanciones graves. Por otro lado, para enero, la provincia aplicó un aumento del 21,8% en el valor de la VTV respecto del monto anterior.
El reciente incremento se debe al último acuerdo paritario firmado entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y SMATA, correspondiente al último trimestre de 2025.
Cuáles son las nuevas tarifas de la VTV
Con la reciente actualización, el costo estándar de la VTV se fijó en $97.057,65, incluyendo el IVA, reflejando un aumento del 21,8% en comparación con la tarifa anterior. Según el nuevo esquema de precios, se establecen diferentes montos según el tipo de vehículo, ajustando así el valor del trámite para todos los conductores:
- Motocicletas: $38.801,03
- Vehículos hasta 2.500 kg: $97.057,65
- Vehículos de más de 2.500 kg: $174.604,64
- Remolques y acoplados hasta 2.500 kg: $58.201
- Remolques y acoplados de más de 2.500 kg: $87.302
Para poder realizar la inspección y obtener la correspondiente oblea de habilitación, es obligatorio abonar los montos establecidos. Desde la Provincia de Buenos Aires aclararon que el valor de la VTV está directamente relacionado con los salarios del personal que opera en las plantas de verificación.
