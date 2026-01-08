VTV: a partir de qué día de enero aumentará la verificación vehicular

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que asegura que los automóviles en circulación cumplan con las normas de seguridad establecidas con el objetivo de reducir accidentes y mejorar el tránsito en las carreteras. Este procedimiento se realiza en los talleres autorizados y verifica el estado de los frenos, neumáticos y luces, entre otros componentes.