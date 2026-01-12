Así se sintió el "mini tsunami" en Mar del Plata: "Completamente inesperado"
Diferentes testigos relataron cómo fue en "la Feliz" el fenómeno que en Mar Chiquita dejó al menos un muerto y 35 heridos.
Un fenómeno inusual, descripto por testigos como un "mini tsunami", afectó este lunes las playas de Mar del Plata, Mar Chiquita, Santa Clara del Mar y Mar de Cobo, entre otras, dejando un saldo de al menos un hombre fallecido y una treintena de heridos, mientras que también se sintió en Mar del Plata, aunque con menor intensidad.
De acuerdo con el medio local La Capital, en la "Feliz" el episodio se sintió pasadas las 16.30. El relato indica que en cuestión de minutos, el mar se retiró varios metros de la costa y tuvo una abrupta crecida que sorprendió a quienes disfrutaban de la orilla en diversos balnearios.
Las zonas más afectadas fueron el Torreón y Punta Mogotes. De todos modos, no hubo mayores incidentes más que un susto.
Un surfista habló en exclusiva con C5N donde confirmó que el "mini tsunami" no tuvo el mismo impacto que en las vecinas playas del partido de Mar Chiquita. "Nunca vi algo así en Mar del Plata", sostuvo Juan Cruz Castrañón.
"El agua se retiró. Sacamos a toda la gente del mar porque la conducta nos pareció rara. Fue algo completamente inesperado, porque no estaban las condiciones ni hubo sudestada", explicó el guardavidas Maximiliano Prenski al mismo canal de noticias. Indicó que "no fue una ola gigante, pero creció mucho el agua y fue impresionante".
El guardavidas dijo que después se armó "un remolino en medio del mar, como en las películas", lo que obligó a seguir evacuando a los turistas que permanecían en el agua.
De acuerdo con los reportes, este lunes fue uno de los mejores días de playa, luego de lo que fueron varias jornadas frescas y con mal clima. El tiempo fue ideal y con mucho calor, lo que dio lugar a que sea masiva la presencia de turistas en el mar.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario