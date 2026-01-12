Así se sintió el "mini tsunami" en Mar del Plata: "Completamente inesperado"

El guardavidas dijo que después se armó "un remolino en medio del mar, como en las películas", lo que obligó a seguir evacuando a los turistas que permanecían en el agua.

De acuerdo con los reportes, este lunes fue uno de los mejores días de playa, luego de lo que fueron varias jornadas frescas y con mal clima. El tiempo fue ideal y con mucho calor, lo que dio lugar a que sea masiva la presencia de turistas en el mar.