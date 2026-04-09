Abusó de una mujer en pleno centro porteño y fue condenado en menos de 72 horas

Con los elementos reunidos, el agresor fue imputado por abuso sexual con tocamientos y exhibiciones obscenas contra la mujer, y por lesiones graves en perjuicio del familiar.

La causa avanzó con celeridad y, mediante un acuerdo homologado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo de la jueza Karina Andrade, se fijó una pena de un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, fue declarado reincidente.

Al Registro de Datos Genéticos

Como parte de las medidas dispuestas, también se ordenó la extracción de muestras biológicas para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

El proceso incluyó además la intervención directa del auxiliar fiscal, quien se comunicó con la víctima para informarle sobre sus derechos en el marco de la Ley de Víctimas y mantenerla al tanto del avance del caso.