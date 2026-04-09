Abusó de una mujer en pleno centro porteño y fue condenado en menos de 72 horas
El acusado recibió un año y tres meses de prisión efectiva. La Justicia descartó inimputabilidad y lo declaró reincidente.
Un episodio de violencia ocurrido en pleno centro porteño derivó en una condena exprés. En menos de 72 horas, la Justicia de la Ciudad dictó una pena de prisión efectiva contra un hombre de 28 años por abuso sexual, exhibiciones obscenas y lesiones, en una causa tramitada por la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal.
El caso se inició cuando una mujer de 25 años caminaba hacia su trabajo, en la zona de Lavalle al 800. En la intersección con Esmeralda se encontró con un hombre que orinaba contra una pared y que, al advertir su presencia, comenzó a realizar exhibiciones obscenas mientras le dirigía insultos de tono sexual.
Según Infobae, el agresor siguió a la mujer, la tomó de la cintura y le realizó tocamientos en distintas partes del cuerpo, mientras continuaba exhibiendo sus genitales.
La situación se agravó aún más cuando familiares de la víctima llegaron al lugar del hecho. En ese momento, mientras la policía identificaba al sospechoso, el agresor se abalanzó sobre el padrino de la mujer.
Detención y recolección de pruebas
A partir de la intervención policial, la Unidad de Flagrancia Este dispuso la detención inmediata del acusado y la recolección de pruebas y testimonios. Un informe médico legal determinó que el hombre se encontraba lúcido, orientado y con plena conciencia de sus actos, lo que permitió descartar cualquier hipótesis de inimputabilidad.
Con los elementos reunidos, el agresor fue imputado por abuso sexual con tocamientos y exhibiciones obscenas contra la mujer, y por lesiones graves en perjuicio del familiar.
La causa avanzó con celeridad y, mediante un acuerdo homologado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo de la jueza Karina Andrade, se fijó una pena de un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, fue declarado reincidente.
Al Registro de Datos Genéticos
Como parte de las medidas dispuestas, también se ordenó la extracción de muestras biológicas para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.
El proceso incluyó además la intervención directa del auxiliar fiscal, quien se comunicó con la víctima para informarle sobre sus derechos en el marco de la Ley de Víctimas y mantenerla al tanto del avance del caso.
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