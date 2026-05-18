Liberaron a Chelo Torres, el cantante del Grupo Green, tras dos meses detenido por abuso sexual
Una influencer denunció por abuso sexual al cantante de música tropical y la causa avanzó en la justicia de La Matanza, donde dispusieron su excarcelación.
La Justicia de La Matanza liberó este lunes al cantante del Grupo Green, Adrián Marcelo "Chelo" Torres Ruíz Díaz, dos meses después de haber quedado detenido en el marco de una investigación por supuesto abuso sexual.
Aunque la causa sigue en etapa de investigación, en manos de la fiscal Lorena Pecorelli, el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza le otorgó la excarcelación a Torres, que quedó en libertad.
El cantante de música tropical había sido arrestado el 11 de marzo pasado durante un allanamiento realizado por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza en una vivienda ubicada en las calles Caguazu y Montes de Oca, la localidad bonaerense de La Tablada.
Apenas unas horas antes Torres había sido denunciado penalmente por el presunto abuso sexual con acceso carnal de una influencer de 43 años llamada Angélica Lilian Escalante, conocida en redes como Dulce Lilian, quien habló públicamente del caso.
El abogado de la influencer, Ignacio Barrios, pidió la prisión preventiva contra Torres y se apoyó en los antecedentes penales del cantante para remarcar que "estamos frente a una conducta reiterada, no a un episodio aislado".
Torres, de 53 años, fue condenado en 2009 por abuso sexual agravado contra una adolescente menor de edad, pero en 2012 recuperó su libertad tras pasar por varios centros penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.
Para el abogado de la víctima, la gravedad de los delitos imputados, los antecedentes condenatorios de Torres y el posible riesgo procesal que significaría mantenerlo en libertad son sustento suficiente para pedir la prisión preventiva del cantante.
De hecho, como antencedente el abogado hizo notar que Torres se presentó con el Grupo Green el 3 de mayo pasado en un evento en La Boca, aún cuando había un pedido de prisión preventiva en su contra.
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