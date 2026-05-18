Liberaron a Chelo Torres, el cantante del Grupo Green, tras dos meses detenido por abuso sexual

El abogado de la influencer, Ignacio Barrios, pidió la prisión preventiva contra Torres y se apoyó en los antecedentes penales del cantante para remarcar que "estamos frente a una conducta reiterada, no a un episodio aislado".

Torres, de 53 años, fue condenado en 2009 por abuso sexual agravado contra una adolescente menor de edad, pero en 2012 recuperó su libertad tras pasar por varios centros penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.

Para el abogado de la víctima, la gravedad de los delitos imputados, los antecedentes condenatorios de Torres y el posible riesgo procesal que significaría mantenerlo en libertad son sustento suficiente para pedir la prisión preventiva del cantante.

De hecho, como antencedente el abogado hizo notar que Torres se presentó con el Grupo Green el 3 de mayo pasado en un evento en La Boca, aún cuando había un pedido de prisión preventiva en su contra.