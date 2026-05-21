Puerto Madryn: un hombre abusó de su nieto de 5 años y quedó libre

Además de la condena en suspenso, la jueza ordenó que el imputado realice tratamiento psicológico y participe en talleres vinculados a violencia. También dispuso una medida de reparación económica que contempla el pago mensual de un monto equivalente a una canasta básica familiar durante los tres años de cumplimiento condicional.

A partir de esto, la Fiscalía calificó al hecho como un abuso sexual simple, una figura prevista en el artículo 119 del Código Penal, que sanciona acciones de contenido sexual sin consentimiento o cuando se aprovecha la vulnerabilidad de la víctima. Asimismo, el fallo estableció que el cumplimiento de estas obligaciones será monitoreado por el sistema judicial durante todo el período de la condena.