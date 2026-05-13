VTV: el requisito sumamente importante a tener en cuenta para realizar la verificación vehicular

Cualquier anomalía en la vigencia de la carga del extintor o una sujeción deficiente del mismo puede interrumpir el trámite de forma definitiva.

Cuáles son todos los requisitos de la VTV

El proceso exige una sincronización perfecta entre el estado del auto y la legalidad del conductor.

No basta con que el vehículo esté en condiciones; la presentación de la documentación original es el primer filtro ineludible en la planta.

El desarrollo de los sistemas digitales permite ahora cruzar datos en tiempo real, por lo que contar con el DNI, la licencia de conducir y el seguro vigente es tan crucial como llevar la cédula verde o azul.

Sin este respaldo documental, el personal técnico tiene la orden de no iniciar la inspección, independientemente de que el turno haya sido abonado previamente.