VTV: el requisito sumamente importante a tener en cuenta para realizar la verificación vehicular
Los conductores se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
Además, la acumulación de infracciones puede derivar en bloqueos administrativos que complican futuros trámites. Por este motivo, mantener al día la VTV, la licencia, el seguro y la patente es la forma más efectiva de evitar costos elevados y demoras.
Qué requisito es clave para hacer la VTV
El desarrollo de la inspección técnica pone bajo la lupa que el vehículo funcione como una unidad de supervivencia ante incidentes.
Por ello, elementos como el matafuegos, el botiquín de primeros auxilios, las balizas portátiles y el estado de los cinturones de seguridad son evaluados con tolerancia cero.
Cualquier anomalía en la vigencia de la carga del extintor o una sujeción deficiente del mismo puede interrumpir el trámite de forma definitiva.
Cuáles son todos los requisitos de la VTV
El proceso exige una sincronización perfecta entre el estado del auto y la legalidad del conductor.
No basta con que el vehículo esté en condiciones; la presentación de la documentación original es el primer filtro ineludible en la planta.
El desarrollo de los sistemas digitales permite ahora cruzar datos en tiempo real, por lo que contar con el DNI, la licencia de conducir y el seguro vigente es tan crucial como llevar la cédula verde o azul.
Sin este respaldo documental, el personal técnico tiene la orden de no iniciar la inspección, independientemente de que el turno haya sido abonado previamente.
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