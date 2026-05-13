Video: turistas filman por primera vez a un yaguareté en Corrientes
El animal fue visto en uno de los senderos de uso público de la Reserva Provincial Iberá.
Un grupo de turistas logró registrar por primera vez en un video un inesperado encuentro con ejemplar de yaguareté mientras transitaban por uno de los senderos de la Reserva Provincial Iberá, provincia de Corrientes.
El protagonista del inédito acontecimiento fue “Ombú”, un joven macho nacido hace apenas un año y medio en San Alonso y que, en su proceso de dispersión, decidió acercarse a la zona más turística de los Esteros del Iberá, según detallaron desde la sociedad civil Red Yaguareté.
El avistamiento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes obtenidas por los turistas se observa claramente cómo "Ombú" camina por la pasarela, pero luego se aleja hacia la espesura del monte al verse descubierto.
“Estaba sentado en el sendero cuando la pareja que llegó al lugar”, detallaron desde Red Yaguareté respecto al encuentro. En ese sentido, explicaron que el animal no tiene "ningún interés en meterse con las personas" por lo que, tal como puede apreciarse en el video, "se aleja al monte sin apuro ni preocupación".
Según indicaron desde el organismo, Corrientes es la única provincia de país en la que la población de Yaguaretés está creciendo. "Esto ocurre luego de más de medio siglo de haberla extinguido a fuerza de balas. En el resto de las provincias, la situación sigue siendo de retroceso, porque las balas siguen imponiéndose", alertaron.
Alerta en Escobar por la presencia de un puma
Los vecinos del barrio privado Náutico Escobar Country Club se encuentran en estado de alerta luego de la aparición de un puma deambulando por la zona durante la madrugada.
Personal de Defensa Civil, de Zoonosis de Escobar y expertos de Fundación Temaikén -ubicada en el mismo partido- unieron fuerzas para localizar al animal, aunque "hasta el momento, no hubo nuevos avistamientos ni apariciones", según indicaron las autoridades del municipio.
"El operador de monitoreo accionó los altavoces de disuasión y logró que el felino se alejara hacia una zona de campo abierto, sin ingresar al predio", sostuvieron desde el country.
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