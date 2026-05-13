Video: turistas filman por primera vez a un yaguareté en Corrientes

Según indicaron desde el organismo, Corrientes es la única provincia de país en la que la población de Yaguaretés está creciendo. "Esto ocurre luego de más de medio siglo de haberla extinguido a fuerza de balas. En el resto de las provincias, la situación sigue siendo de retroceso, porque las balas siguen imponiéndose", alertaron.

Alerta en Escobar por la presencia de un puma

puma escobar

Los vecinos del barrio privado Náutico Escobar Country Club se encuentran en estado de alerta luego de la aparición de un puma deambulando por la zona durante la madrugada.

Personal de Defensa Civil, de Zoonosis de Escobar y expertos de Fundación Temaikén -ubicada en el mismo partido- unieron fuerzas para localizar al animal, aunque "hasta el momento, no hubo nuevos avistamientos ni apariciones", según indicaron las autoridades del municipio.

"El operador de monitoreo accionó los altavoces de disuasión y logró que el felino se alejara hacia una zona de campo abierto, sin ingresar al predio", sostuvieron desde el country.