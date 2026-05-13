Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 13 de mayo

Para cerrar la semana, el viernes se presentaría con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, junto a marcas térmicas que oscilarán entre 10 y 20 grados.

Del mismo modo, el fin de semana también tendría buenas condiciones, siempre según el organismo nacional, iniciando con un sábado con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 10 y 17 grados; y pasando a un domingo con cielo parcialmente nublado, una mínima de 7 grados y una máxima de 15.