Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 13 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas no tan extremas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) parece atravesar un alivio al frío extremo del inicio, aunque sigue la amplitud térmica junto con la continuidad de las buenas condiciones del clima, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el frío se mantiene el miércoles junto a la llegada de neblinas matinales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo parcialmente nublado, con una mínima de 8 grados y una máxima que subirá hasta los 16.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Según el pronóstico extendido del SMN, no hay chances de lluvias esta semana en el AMBA. El jueves se anticipa con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado durante el resto la jornada, con temperaturas que rondarán entre 9 grados de mínima y 18 de máxima.
Para cerrar la semana, el viernes se presentaría con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, junto a marcas térmicas que oscilarán entre 10 y 20 grados.
Del mismo modo, el fin de semana también tendría buenas condiciones, siempre según el organismo nacional, iniciando con un sábado con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 10 y 17 grados; y pasando a un domingo con cielo parcialmente nublado, una mínima de 7 grados y una máxima de 15.
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