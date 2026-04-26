Activan el Alerta Sofía para localizar a una nena de 4 años desaparecida en Bariloche
La Justicia de Río Negro intensificó la búsqueda de Juana Sofía Alvarado. Investigan su posible paradero junto a su madre, quien tenía una restricción vigente.
Una niña de 4 años, identificada como Juana Sofía Alvarado, es intensamente buscada en San Carlos de Bariloche, luego de que el Ministerio Público Fiscal de Río Negro solicitara la activación inmediata del protocolo Alerta Sofía para localizarla. La menor desapareció el sábado y las autoridades sospechan que podría encontrarse junto a su madre, quien tiene una prohibición de acercamiento.
De acuerdo a la información oficial difundida por medios locales, la última vez que se vio a la niña fue pasado el mediodía del sábado, momento en el que su madre, Abigail Jazmín Alvarado, se la habría llevado del domicilio familiar. La situación generó especial preocupación debido a que la mujer tiene vigente una restricción de contacto dictada por la Unidad Procesal de Familia N° 10.
A raíz de este contexto y del posible riesgo para la menor, el caso pasó a ser monitoreado por el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), lo que permite ampliar la búsqueda a nivel nacional.
En cuanto a sus características, Juana Sofía Alvarado es de contextura delgada, mide entre 70 y 95 centímetros, tiene tez clara, ojos castaños claros y cabello castaño claro, largo y con rulos. Al momento de su desaparición vestía una camiseta rayada de varios colores, un pantalón de jogging negro y zapatillas grises, además de una campera en tonos marrón claro y oscuro.
Por su parte, su madre también es delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene ojos marrón claro y cabello castaño oscuro con flequillo. Como rasgo distintivo, posee tatuajes en distintas partes del cuerpo, incluidos el cuello y las manos. Vestía un jogging negro, una campera de algodón negra, un abrigo marrón claro y zapatillas deportivas celestes.
Desde la fiscalía habilitaron distintos canales para recibir información que pueda ayudar a dar con el paradero de la niña o su madre. Quienes puedan aportar datos pueden hacerlo de manera anónima comunicándose al 911, acercándose a cualquier comisaría o llamando al teléfono de turno de la fiscalía de Bariloche: 0294 154934681.
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