Activan el Alerta Sofía para localizar a una nena de 4 años desaparecida en Bariloche

Por su parte, su madre también es delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene ojos marrón claro y cabello castaño oscuro con flequillo. Como rasgo distintivo, posee tatuajes en distintas partes del cuerpo, incluidos el cuello y las manos. Vestía un jogging negro, una campera de algodón negra, un abrigo marrón claro y zapatillas deportivas celestes.

Desde la fiscalía habilitaron distintos canales para recibir información que pueda ayudar a dar con el paradero de la niña o su madre. Quienes puedan aportar datos pueden hacerlo de manera anónima comunicándose al 911, acercándose a cualquier comisaría o llamando al teléfono de turno de la fiscalía de Bariloche: 0294 154934681.