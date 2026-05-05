Se quitó la vida un militar retirado que denunció falta de cobertura de IOSFA

Vázquez detallaba además que había sufrido "una infección muy grave en los ojos. En la nariz me hicieron una operación de más de ocho horas y después me detectaron cáncer” y advertía sobre la delicada situación de la obra social: "Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados".

milei y petri

Ajuste en salud

En febrero pasado el gobierno de Javier Milei disolvió el Iosfa que acumuló deudas multimillonarios desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza y durante el paso de Luis Petri por el Ministerio de Defensa en el marco del feroz ajuste impulsado desde la Casa Rosada. Como consecuencia de estas políticas el Iosfa, que tiene más de 600 mil afiliados, debió avanzar en un profundo recorte de sus prestaciones en todo el país. Tras la disolución del Iosfa, el Gobierno creó dos nuevas entidades autárquicas, una destinada exclusivamente al personal militar, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Osfa), y otra a las fuerzas federales de seguridad, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg).

Al momento del desembarco de Milei en la Casa Rosada, Isofa estaba saneada e incluso tenía superávit. Según advirtió el ex ministro de Defensa Agustín Rossi, “no hay cosa que Milei no destruya: fundieron Iosfa y ahora sacan un DNU para disolverla. La obra social tenía un superávit que ellos convirtieron en un déficit consolidado de 200.000 millones y un déficit operativo mensual enorme”.

“En diciembre de 2023 (Iosfa) era superavitaria. Milei y Petri la destruyeron”, denunció Rossi.

Carlos Presti y Milei El ministro de Defensa Carlos Alberto Presti y el presidente Javier Milei. Foto: Fuerzas Armadas.

Desde el inicio del gobierno de Milei, la gestión de Iosfa estuvo en manos de tres administradores, los tres mendocinos cercanos a Petri. Los dos primeros, Oscar Sagás y Roberto Fiochi, pidieron préstamos que no se pagaron, y la última fue Betina Surballe. Durante los dos años de gestión libertaria, el personal (sobre todo médicos y técnicos) fue renunciando y los prestadores optaron por dejar de brindar el servicio o exigir copagos altísimos.

A esto se sumó el drama de los afiliados, que en algunos casos tuvieron que pelear para que les entreguen medicamentos oncológicos o insulina. “Nuestras compañeras se van llorando. No hay prótesis, no hay marcapasos. Es una crisis terrible”, contó meses atrás a Página/12 Rubén López, secretario de la junta interna de Iosfa.

Pero el ataque a la obra social por parte del gobierno de LLA fue múltiple: a las deudas millonarias se sumaron los despidos masivos en enero de 2025, que dejaron aún más debilitada a la institución.