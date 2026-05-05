Mar del Plata: vandalizaron el memorial en honor a los tripulantes del ARA San Juan

memorial ara san juan Vandalizaron el memorial en honor a los tripulantes del ARA San Juan.

"Ese memorial lo doné a la Municipalidad y lamentablemente lo vandalizaron con una barreta", precisó, a la vez que sostuvo que ya se comunicó con las autoridades, quienes buscarán a las autores mediante las cámaras de seguridad porque "vandalizar espacios públicos que se refieren a héroes tiene una pena".

Asimismo, el capitán de navío retirado de la Armada expresó que también se comunicó con la empresa que fabricó el homenaje, que le confió que se pondrá a disposición para restaurarlo.

Además, explicó que si bien el monumento se encuentra frente a la Base Naval, desde la ubicación de la guardia no alcanza a verse el submarino. “Probablemente lo han robado”, estableció.

La replica fue construida como parte de la “Expedición Homenaje al Submarino San Juan y sus 44 tripulantes”. La estructura de granito negro posee seis metros de largo y más de una tonelada de peso. “Fue realizada con el apoyo de la gente”, explicó Guillermo Tibaldi, comandante del Ara San Juan entre 2004 y 2005 y creador del espacio.