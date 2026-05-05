Mar del Plata: vandalizaron el memorial en honor a los tripulantes del ARA San Juan
El espacio recuerda a los 44 tripulantes fallecidos. Las roturas fueron descubiertas por una familiar que asiste frecuentemente al lugar.
La réplica del Ara San Juan, el submarino que desapareció con sus 44 tripulantes en aguas del Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017, fue vandalizada este lunes. El homenaje fue inaugurado en 2021 y se encuentra emplazado en la plazoleta frente a la Base Naval, en Mar del Plata.
Los destrozos fueron descubiertos por una familiar que periódicamente asiste al espacio destinado a recordar a los marinos. “Rompieron la parte de adelante. Ya veremos cómo lo arreglamos”, lamentó Guillermo Tibaldi, comandante del Ara San Juan entre 2004 y 2005 y creador del espacio. Además manifestó en sus redes sociales el repudio ante lo sucedido. “La maldad llegó al memorial”, escribió.
Según expresó Tibaldi al portal 0223, se enteraron del triste suceso este martes, luego de que una mujer que se acercó al memorial para recordar a su esposo encontrara que la réplica de granito había sufrido daños en sus extremos debido a actos de vandalismo.
"Ese memorial lo doné a la Municipalidad y lamentablemente lo vandalizaron con una barreta", precisó, a la vez que sostuvo que ya se comunicó con las autoridades, quienes buscarán a las autores mediante las cámaras de seguridad porque "vandalizar espacios públicos que se refieren a héroes tiene una pena".
Asimismo, el capitán de navío retirado de la Armada expresó que también se comunicó con la empresa que fabricó el homenaje, que le confió que se pondrá a disposición para restaurarlo.
Además, explicó que si bien el monumento se encuentra frente a la Base Naval, desde la ubicación de la guardia no alcanza a verse el submarino. “Probablemente lo han robado”, estableció.
La replica fue construida como parte de la “Expedición Homenaje al Submarino San Juan y sus 44 tripulantes”. La estructura de granito negro posee seis metros de largo y más de una tonelada de peso. “Fue realizada con el apoyo de la gente”, explicó Guillermo Tibaldi, comandante del Ara San Juan entre 2004 y 2005 y creador del espacio.
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