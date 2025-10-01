Adiós a la VTV: algunos conductores ya no deberán realizar el trámite
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Quiénes están exentos de realizar la VTV
Según establece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Verificación Técnica Vehicular es un requisito obligatorio que todos los autos, camionetas, camiones y motos radicados en CABA tienen que tener en vigencia.
No obstante, los autos cero kilómetro no deberán hacer la VTV hasta que cumplan tres años desde su patentamiento o alcancen los 60.000 kilómetros recorridos. En el caso de las motocicletas, la medida rige a partir del momento que se cumple un año de antigüedad.
Lo que sucede si se desaprueba la VTV
En el caso que la Verificación Técnica Vehicular sea rechazada por los especialistas debido a que se encontró una falla en alguno de los aspectos anteriormente mencionados, los conductores que tengan su automóvil o motocicleta radicado en la Ciudad de Buenos Aires deberán seguir los siguientes pasos.
- Por su parte si un vehículo no aprueba la VTV, se le otorga un plazo de 60 días hábiles para realizar las mejoras solicitadas y concurrir nuevamente a la misma planta con turno para realizar nuevamente el trámite, sin tener que abonarlo.
- Si ocurre que la falla es menor y el usuario rechazado puede solucionar el inconveniente en el mismo día, podrá realizar el trámite nuevamente en el día sin tener que sacar un turno en la página web. En este caso, tampoco se deberá abonar.
- Si se exceden los 60 días hábiles para realizar las mejoras solicitadas, deberá abonar la tarifa completa y realizar la verificación nuevamente.
