La VTV gratis: los únicos autos que no necesitan pagar
En caso de no pertenecer a este grupo, es indispensable realizar el trámite para transitar sin problemas. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tiene como objetivo asegurar que los vehículos cumplan con las condiciones de seguridad para evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad física de los individuos. A través de inspecciones reglamentarias en talleres autorizados, se revisan frenos, luces, neumáticos y dirección entre otros componentes clave.
Por este motivo, no realizar este trámite puede derivar en multas elevadas o hasta la retención del vehículo. Sin embargo, hay un selecto grupo de conductores que están exentos de pegar esta inspección, aunque deben cumplir con una serie de requisitos establecidos.
Tras la VTV, un vehículo puede recibir aprobación si cumple con todos los controles o una observación si presenta fallas leves que deben corregirse. En caso de problemas graves, la inspección será rechazada hasta que se solucionen los inconvenientes.
El valor de la VTV en la provincia de Buenos Aires
Estos son los costos vigentes para realizar la VTV luego del ajuste del gobierno de Buenos Aires:
- Vehículos hasta 2500kg: $ 79.640
- Vehículos de más de 2500kg: $ 143.353
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500kg: $ 47.784
- Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500kg: $ 71.676
- Motocicletas de más de 50cc y hasta 200cc: $ 31.856
- Motocicletas de más de 200cc y hasta 600cc: $ 47.784
- Motocicletas de más de 600cc: $ 63.712
Los autos que no pagan la VTV en la provincia de Buenos Aires
Si bien en la provincia todos los autos mayores de dos años deben realizar la VTV, hay un grupo de conductores que no deben abonar esta inspección:
- Vehículos destinados a servicios municipales
- Autos del cuerpo de bomberos
- Conductores con discapacidad que porten el Certificado Único de Discapacidad (CUD)
- Jubilados, pensionados y mayores de 65 años que cobren hasta 2 haberes previsionales mínimos
