Se estrenó una nueva plataforma para la VTV en la Provincia de Buenos Aires: los detalles
Esta plataforma se estrenó durante los últimos días y tiene como objetivo mejorar la experiencia de cada conductor. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es más que una simple inspección que certifica si un auto está en condiciones o no de salir a la carretera, es un servicio integral que busca mejorar la circulación y reducir accidentes viales. Como todo servicio, esta en constante recambio, buscando ofrecer una experiencia placentera y sin problemas.
Por este motivo, durante los últimos días, se anunció el arribo de una nueva plataforma para la Provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo es agilizar la gestión de turnos y despejar dudas a través de un canal de consultas rápidas. Esta web, además, tiene a disposición un mapa donde visualiza todos los talleres autorizados para realizar la VTV.
Las claves de la nueva web de la VTV de la Provincia de Buenos Aires
El Ministerio de Transporte de Buenos Aires lanzó una nueva plataforma digital para la VTV, diseñada para ser más ágil, segura y accesible desde cualquier dispositivo. Esta nueva web busca simplificar los trámites y mejorar la experiencia de los usuarios en línea.
Entre sus principales funciones, el sitio permite gestionar turnos de manera rápida, acceder a atención online y consultar un mapa interactivo con todos los centros oficiales habilitados.
Además, la plataforma incorpora un sistema de denuncias anónimas contra páginas fraudulentas, protegiendo a los conductores de posibles estafas. Con esta modernización, la VTV busca adaptarse a las nuevas tendencias digitales. Estas son las claves más importantes a tener en cuenta:
- Reserva de turnos directamente desde la web, sin terceros.
- Acceso inmediato a vencimientos y registro completo de tu vehículo.
- Asistencia personalizada mediante chat en línea.
- Visualización de todas las plantas habilitadas en un mapa interactivo.
- Reporte seguro de páginas fraudulentas y seguimiento de la denuncia.
