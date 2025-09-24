VTV: lo que tenés que pagar si tenés que hacer el trámite en la Ciudad o en la Provincia

El valor de la VTV en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires deben presentarse todos los autos con más de cuatro años desde su patentamiento o con más de 64.000 kilómetros recorridos. Desde el mes de junio que rige un aumento del 20% en las tarifas. El valor para autos quedó en $63.453, mientras que para motos es de $23.858.