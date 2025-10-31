Adiós a las cabinas: la autopista Perito Moreno será totalmente automática desde este sábado

El plan de modernización continuará durante los próximos meses: la empresa apunta a que para 2026 toda la red porteña de autopistas sea 100% inteligente, sin cabinas ni barreras. Actualmente, casi todas las trazas operadas por AUSA -incluidas Illia, Paseo del Bajo y Alberti- ya funcionan bajo el modelo free flow. La Autopista Dellepiane es una de las pocas que todavía mantiene cabinas manuales, aunque también está en proceso de transición.

Cómo adherirse al Telepase

Para adherirse al Telepase, los usuarios pueden hacerlo desde la web oficial telepase.com.ar, por la app de Mercado Pago o de forma presencial en puntos habilitados. El dispositivo se entrega sin costo y se puede recibir en el domicilio o colocar en los puestos de AUSA. Con la eliminación del sistema de pago posterior (cobranzas.ausa.com.ar), la nueva regla es clara: pasar sin estar adherido ya no permite regularizar el pago, sino que genera directamente una infracción.