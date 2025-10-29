Transitada autopista porteña funcionará únicamente con TelePASE automático: cuál y desde cuándo

La autopista Perito Moreno se suma a una red de autopistas inteligentes que ya opera mayoritariamente bajo el sistema de peaje sin barreras. El objetivo de AUSA es que, para 2026, todas las autopistas bajo su concesión sean 100% digitales, sin cabinas ni barreras, consolidando una red más segura, ágil y sustentable.

En ese momento, unas 93.000 personas utilizaban diariamente el corredor de 10,5 kilómetros de extensión (6,5 kilómetros con sentido al norte y 4 kilómetros con sentido al centro) y nueve de cada diez ya estaban adheridas al TelePASE. También en 2023, el peaje Alberti, en la autopista 25 de Mayo, incorporó pórticos de cobro automático en ambos sentidos.

Según comunicaron desde AUSA, más de 140.000 usuarios diarios se beneficiarán con este cambio, que busca mejorar la circulación, optimizar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Hasta ahora, permanecían habilitadas algunas cabinas para abonar manualmente, pero esa modalidad dejará de ofrecerse por completo.