Dónde está la reserva de oro más grande: la NASA reveló cuánto valor tiene

Aunque la misión de la NASA no tiene fines comerciales, las cifras estimadas sobre su valor son impactantes: expertos afirman que los metales contenidos en Psyche podrían valer unos 700 quintillones de dólares, una suma que, en teoría, bastaría para volver millonaria a cada persona en la Tierra. Sin embargo, los especialistas aclaran que, por ahora, ese cálculo es solo una curiosidad teórica.