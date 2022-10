AdoptenNiñesGrandes: Nora y Juan Pablo emocionaron con su historia en el Día de la Madre

Seguimos por videollamadas. Volvieron a mostrar las carpetas, nosotros el perro, la casa, la vereda. Pero hija mayor ¿y si yo no me quiero ir, y mi hermana sí? Hija menor ¿Y si yo me quiero quedar a vivir allá y ella no?

Recuerdo, y el cuerpo se me desarma con su angustia.