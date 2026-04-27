Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 27 de abril

El jueves, en la antesala al fin de semana largo, tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 10 graso de mínima y 21 de máxima.

El viernes feriado por el Día del Trabajador se espera todavía más templado, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y marcas térmicas estimadas entre 12 y 21 grados.

Por ahora, el pronóstico extendido del SMN llega hasta el sábado, que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 13 grados y una máxima de 22.