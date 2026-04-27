Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 27 de abril
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana con buen clima y mucho frío en el AMBA.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibe la llegada del primer gran frío del otoño y del año, en un inicio de semana que tendría buenas condiciones del clima, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el lunes se presenta con cielo algo nublado durante la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche; con una mínima de 6 grados y una máxima de 17.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Se espera que la semana corta transcurra con un leve ascenso de las temperaturas con el correr de los días. Sin embargo, el martes se mantendría con cielo mayormente nublado y marcas de entre 7 y 18 grados.
Condiciones similares tendría el miércoles, con todavía cielo mayormente nublado; una mínima de 12 grados y una máxima de 21, siéndose la suba en el termómetro.
El jueves, en la antesala al fin de semana largo, tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 10 graso de mínima y 21 de máxima.
El viernes feriado por el Día del Trabajador se espera todavía más templado, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y marcas térmicas estimadas entre 12 y 21 grados.
Por ahora, el pronóstico extendido del SMN llega hasta el sábado, que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 13 grados y una máxima de 22.
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