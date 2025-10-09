Aerolíneas Argentinas advierte por posibles demoras en vuelos de este jueves: las recomendaciones para los pasajeros

Para consultas o gestiones, la compañía recomendó utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas o en www.aerolineas.com.ar.

Por su parte desde APLA adelantaron días atrás que a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que "por la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial" y "ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos en nuestro convenio colectivo de trabajo" el gremio que nuclea a los pilotos decidió iniciar "medidas de acción directa".

aerolineas argentinas mala foto

Los pilotos también resaltaron el "proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad" que "impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano".

Por este motivo, se dispuso la realización de asambleas programadas en dos jornadas de octubre. Según indicaron en su comunicado, a raíz de estas medidas "se producirán demoras en los vuelos y posibles cancelaciones". Y responsabilizaron a la empresa por "cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación".

La segunda jornada será el viernes 24 de octubre de 6 a 10.