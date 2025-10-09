Tomás Yankelevich volvió a Argentina tras la muerte de su hija y su estado preocupó a todos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1976083440232550665?t=piJEKaQu4eXuKlOq_jTbTA&s=19&partner=&hide_thread=false ASÍ LLEGÓ TOMÁS YANKELEVICH A LA ARGENTINA



El desgarrador posteo de Cris Morena dedicado a Romina Yan y a su nieta Mila: "Convivir con sus ausencias"

A dos meses del trágico fallecimiento de su nieta Mila en un accidente en Miami, Cris Morena usó sus redes sociales para publicar un emotivo y desgarrador mensaje. La productora eligió el 28 de septiembre, una fecha especialmente sensible, ya que también se cumplen 15 años de la muerte de su hija, Romina Yan.

A través de su cuenta de Instagram, la productora abordó la inmensa pérdida que ha marcado su vida, afirmando que una parte de ella se fue con ambas. “Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a convivir con sus ausencias”, expresó.

En su publicación, Cris Morena recordó a ambas con profundo amor. “Hoy 28 se me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida, desde mi deseo más profundo. Y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno”, escribió.

A pesar del dolor, la productora eligió enfocarse en la luz que ambas le dejaron. “Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas”, aseguró, estableciendo una unión mágica y espiritual con su hija y su nieta.

Cris Morena reflexionó sobre el impacto de la ausencia, reconociendo que le duele, pero que también se ha convertido en una enseñanza de vida. Sobre cómo la afecta la ausencia tanto de Romina como de Mila, dijo: “Duele y cómo duele... Pero también son mi súper poder porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos".

La productora finalizó su emotivo mensaje asegurando que vivirá su vida en honor a ellas, con toda la intensidad posible. “La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno. ¡Y con todo! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor“, concluyó.