Pilotos realizarán medidas de fuerza en Aeroparque antes del fin de semana largo

apla paro aeroparque

En el comunicado, APLA sostuvo que las medidas de fuerza se deben a "la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial", a la que definieron como "una nueva provocación por parte de esta administración".

Agregaron que, además, existe “reiterados y sistemáticos incumplimientos de nuestro convenio colectivo de trabajo”

“Tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano, agregaron desde APLA en su cuenta de X.

Tras el anuncio de las medidas de fuerza, agregaron: “Hacemos responsable a la empresa de cualquier inconveniente que pueda surgir en la operación”.

La decisión de APLA de llevar a cabo las asambleas el 9 de octubre en Aeroparque podrían tener un impacto directo en los vuelos justo en el inicio del fin de semana largo de octubre estipulado por el Gobierno tras un cambio de fecha del feriado por el “Día de la diversidad cultural”, modificado, justamente, para promover sectores como el turismo interno. Se estima que la medida, de llevarse a cabo, afectará a miles de pasajeros.