Aerolíneas Argentinas anunció el arribo al país de un nuevo avión para su flota

Boeing 737 MAX 8 - Aerolineas Argentinas (4)

A su vez, el diseño aerodinámico del Boeing 737 Max 8 permite una reducción en la huella sonora del 40% y una baja del 50% en las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno) respecto a los límites establecidos por el Comité de Protección Ambiental de la Aviación (CAEP) de la Organización de Aviación Civil (OACI).

Boeing 737 MAX 8 - Aerolineas Argentinas (2)

En materia económica, este tipo de aviones ofrece una baja en los costos operativos del 8% frente a otras aeronaves de similar capacidad.

Todos estos elementos no solo lo convierten en un modelo más silencioso que los anteriores, sino también con mayor eficiencia energética, componentes que en conjunto mejoran la experiencia a bordo durante los vuelos.

A fines de noviembre, Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de su primer plan de inversión con fondos propios, un hecho inédito para la compañía, que prevé la incorporación de 18 nuevas aeronaves —entre ellas 4 Airbus A330neo y 14 Boeing 737 MAX en distintas variantes— junto con un programa de renovación de interiores y conectividad Wi-Fi para toda la flota. Este plan marca una nueva etapa en la sostenibilidad financiera de Aerolíneas y en su capacidad para proyectar crecimiento con recursos propios.