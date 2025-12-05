Aerolíneas Argentinas anunció el arribo al país de un nuevo avión para su flota
Se trata del decimoquinto avión de estas características que obtiene la compañía. Sus características mejoran la experiencia a bordo durante los vuelos.
Aerolíneas Argentinas incorporó un nuevo avión Boeing 737 Max 8 a su flota, la cual, a partir de esta adquisición, estará compuesta por 83 aeronaves en operación dentro de la compañía, destinados tanto para los vuelos de cabotaje como para los internacionales.
El nuevo avión Boeing 737 MAX 8 con matrícula LV-KNR arribó al país en la noche del jueves y se trata del decimoquinto avión de este modelo que se integra la flota, según informaron desde la compañía en un comunicado.
La aeronave será sometida en los próximos días a los vuelos de prueba y revisiones previas a su habilitación operativa, con el objetivo de que esté disponible de cara a la alta temporada de verano, un período en el que crece la demanda turística dentro y fuera del país.
Una vez en servicio, atenderá rutas domésticas y regionales, contribuyendo a mejorar la eficiencia y el desempeño económico en los mercados donde opere. La incorporación de este nuevo avión permitirá ampliar frecuencias y mejorar opciones de conectividad entre distintos destinos.
Principales características del avión Boeing 737 Max 8 de Aerolíneas Argentinas
Los Boeing 737 Max 8 se destacan por su configuración con 170 asientos en cabina con sistemas modernizados, motores de última generación y winglets avanzados. Estos últimos son dispositivos aerodinámicos ubicados en las puntas de las alas de los aviones que mejoran la eficiencia del vuelo al reducir la resistencia inducida.
A su vez, el diseño aerodinámico del Boeing 737 Max 8 permite una reducción en la huella sonora del 40% y una baja del 50% en las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno) respecto a los límites establecidos por el Comité de Protección Ambiental de la Aviación (CAEP) de la Organización de Aviación Civil (OACI).
En materia económica, este tipo de aviones ofrece una baja en los costos operativos del 8% frente a otras aeronaves de similar capacidad.
Todos estos elementos no solo lo convierten en un modelo más silencioso que los anteriores, sino también con mayor eficiencia energética, componentes que en conjunto mejoran la experiencia a bordo durante los vuelos.
A fines de noviembre, Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de su primer plan de inversión con fondos propios, un hecho inédito para la compañía, que prevé la incorporación de 18 nuevas aeronaves —entre ellas 4 Airbus A330neo y 14 Boeing 737 MAX en distintas variantes— junto con un programa de renovación de interiores y conectividad Wi-Fi para toda la flota. Este plan marca una nueva etapa en la sostenibilidad financiera de Aerolíneas y en su capacidad para proyectar crecimiento con recursos propios.
