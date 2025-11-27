Aerolíneas Argentinas lanza "Aerolíneas Friday" con descuentos y financiación para volar por todo el país
La propuesta, en la previa al Black Friday, busca incentivar la compra de pasajes hacia los destinos nacionales operados por la empresa.
Aerolíneas Argentinas presentó su nueva propuesta comercial llamada “Aerolíneas Friday”, una apuesta pensada para impulsar los vuelos dentro del país con precios promocionales, beneficios exclusivos y facilidades de pago. Conocé todos los detalles.
La promoción “Aerolíneas Friday” estará disponible desde este jueves 27 de noviembre hasta el domingo 30 inclusive. Como parte de los beneficios, ofrece un 10% de descuento en todos los destinos nacionales operados por la empresa. Además, permite financiar la compra de pasajes en hasta 6 cuotas sin interés con todos los bancos, lo que amplía las opciones para quienes buscan organizar un viaje sin un gasto inicial elevado.
La iniciativa alcanza a los 37 destinos domésticos a los que vuela Aerolíneas Argentinas, incluyendo las principales capitales provinciales hasta ciudades turísticas y regionales.
Con esta campaña, la empresa busca incentivar la compra de pasajes a fin de mes y en un período del año donde muchas personas empiezan a planificar escapadas o vacaciones. Desde la compañía remarcaron que el objetivo es facilitar el acceso a tarifas más convenientes y herramientas de financiación que permitan organizar viajes con mayor previsión.
Los pasajes de avión de Aerolíneas Argentinas pueden adquirirse a través de los distintos canales de venta de la empresa: el sitio web oficial aerolineas.com, la aplicación móvil, las sucursales comerciales y las agencias de viaje.
Black Friday 2025: cuándo empieza y qué rubros, marcas y descuentos habrá
El calendario de descuentos anual en la Argentina suma una nueva fecha clave, ya que luego de la jornada del CyberMonday, llega el Black Friday 2025, un evento que se extenderá por cuatro días, del 28 de noviembre al 1 de diciembre, con el objetivo de impulsar las ventas antes de la temporada festiva.
Durante estas jornadas, consumidores de todo el país podrán acceder a importantes rebajas de hasta el 50% y atractivas opciones de pago en cuotas sin interés en productos y servicios seleccionados. Esta fecha es vista como una alternativa ideal para realizar las compras anticipadas de Navidad, aprovechando las ofertas limitadas en diversos rubros.
El Black Friday es una tradición comercial que tiene su origen en Estados Unidos, celebrándose tradicionalmente el último viernes de noviembre, justo después del Día de Acción de Gracias. Con el tiempo, la iniciativa se globalizó y se instaló con fuerza en Argentina, marcando el inicio formal de la temporada de compras navideñas.
Como siempre y para evitar todo tipo de estafas, las empresas lanzan recomendaciones. Por ejemplo, para minimizar riesgos, es fundamental realizar consultas y compras exclusivamente desde la web oficial del Black Friday 2025, al tiempo que se desaconseja acceder a enlaces provenientes de remitentes desconocidos o abrir documentos sospechosos.
Rubros y marcas que participan del Black Friday 2025
Grandes marcas y compañías confirmaron su participación en la campaña de ofertas. De acuerdo con la página oficial, se sumarán empresas de renombre como Samsung, Nike, Latam, Carrefour, Lenovo, Puma, Almundo, Megatone, entre muchas otras, abarcando rubros que van desde tecnología y indumentaria hasta turismo y consumo masivo.
Se esperan descuentos en los siguientes rubros:
- Indumentaria y calzado
- Tecnología y computación
- Supermercados y retail
- Hotelería y alojamiento
- Mascotas y productos para animales
- Electrodomésticos y artículos para el hogar
- Transporte y viajes
- Fabricación y venta de dispositivos electrónicos
- Asistencia al viajero
- Aerolíneas y transporte aéreo
- Venta de pasajes y turismo
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario