Aerolíneas Argentinas lanza "Aerolíneas Friday" con descuentos y financiación para volar por todo el país

Black Friday 2025: cuándo empieza y qué rubros, marcas y descuentos habrá

El calendario de descuentos anual en la Argentina suma una nueva fecha clave, ya que luego de la jornada del CyberMonday, llega el Black Friday 2025, un evento que se extenderá por cuatro días, del 28 de noviembre al 1 de diciembre, con el objetivo de impulsar las ventas antes de la temporada festiva.

Durante estas jornadas, consumidores de todo el país podrán acceder a importantes rebajas de hasta el 50% y atractivas opciones de pago en cuotas sin interés en productos y servicios seleccionados. Esta fecha es vista como una alternativa ideal para realizar las compras anticipadas de Navidad, aprovechando las ofertas limitadas en diversos rubros.

El Black Friday es una tradición comercial que tiene su origen en Estados Unidos, celebrándose tradicionalmente el último viernes de noviembre, justo después del Día de Acción de Gracias. Con el tiempo, la iniciativa se globalizó y se instaló con fuerza en Argentina, marcando el inicio formal de la temporada de compras navideñas.

Como siempre y para evitar todo tipo de estafas, las empresas lanzan recomendaciones. Por ejemplo, para minimizar riesgos, es fundamental realizar consultas y compras exclusivamente desde la web oficial del Black Friday 2025, al tiempo que se desaconseja acceder a enlaces provenientes de remitentes desconocidos o abrir documentos sospechosos.

Rubros y marcas que participan del Black Friday 2025

Grandes marcas y compañías confirmaron su participación en la campaña de ofertas. De acuerdo con la página oficial, se sumarán empresas de renombre como Samsung, Nike, Latam, Carrefour, Lenovo, Puma, Almundo, Megatone, entre muchas otras, abarcando rubros que van desde tecnología y indumentaria hasta turismo y consumo masivo.

Se esperan descuentos en los siguientes rubros:

Indumentaria y calzado

Tecnología y computación

Supermercados y retail

Hotelería y alojamiento

Mascotas y productos para animales

Electrodomésticos y artículos para el hogar

Transporte y viajes

Fabricación y venta de dispositivos electrónicos

Asistencia al viajero

Aerolíneas y transporte aéreo

Venta de pasajes y turismo