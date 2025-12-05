SENASA suspendió la importación de chorizos y un jamón de España por una enfermedad tóxica

jamon.jpg El jamón de Jabugo y su particular corte

Todos los demás productos porcinos, como salazones, chorizos secos y jamones crudos de menos de 6 meses de maduración, constituyen un riesgo sanitario, por lo que no podrán ingresar al país.

Asimismo, el Senasa explicó que verifica exhaustivamente los residuos de aviones y buques transcontinentales provenientes de países donde la PPA es endémica, ya que es una de las vías de diseminación de la enfermedad.

Asimismo desde el año 1999 los viajeros no tienen permitido ingresar productos porcinos, indistintamente de la condición sanitaria del país de procedencia.