Agostina Páez no irá presa en Brasil: regresa a la Argentina y deberá hacer tareas comunitarias
Tras una audiencia clave, la abogada argentina acusada de racismo que se encontraba detenida en Río de Janeiro podrá regresar al país. Deberá pagar una multa.
Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial y que se encontraba detenida en Río de Janeiro, enfrentó este martes una audiencia clave, y luego su letrada confirmó que podrá regresar a la Argentina por lo que no quedará presa en Brasil.
"Al juez le dije la verdad. Que sinceramente le he pedido perdón a las víctimas. Fue la peor experiencia de mi vida", dijo Páez en sus primeras declaraciones a la prensa.
La joven argentina dijo la que audiencia salió "bastante bien", confirmó que podrá "volver a casa" y completó: "No hay pena, sino resarcimiento, y en estos días me van a dejar volver a casa".
La abogada de Agostina, Carla Junqueira, dijo al salir de la audiencia este martes que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que su defendida regrese al país. “El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días”, señaló.
De esta manera, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, aunque falta la firma del juez.
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