Detuvieron en Brasil a un hincha de Boca por presuntos gestos racistas

El racismo, un problema recurrente en la Copa Libertadores

Este episodio no fue un hecho aislado en la jornada de Copa. El martes, en el cruce entre San Lorenzo y Santos en el Nuevo Gasómetro, se registró una situación similar: un plateísta del "Ciclón" fue filmado imitando a un mono frente a la hinchada paulista.

Ante estos hechos, el organismo rector del fútbol sudamericano ya se encuentra analizando los videos de ambos estadios. Los clubes involucrados se enfrentan a graves consecuencias que podrían incluir:

Fuertes multas económicas.

Clausuras parciales de sus estadios, obligándolos a jugar con aforo reducido en sus próximos compromisos como locales.

Estos incidentes empañan una semana de competencia continental marcada por la hostilidad y vuelven a poner el foco sobre la efectividad de los controles de seguridad y los protocolos contra la discriminación en los estadios.