Abrieron un proceso: Conmebol investiga a Boca y San Lorenzo por hechos de racismo

El otro episodio bajo investigación ocurrió en Belo Horizonte, en el partido entre Cruzeiro y Boca por la Copa Libertadores. Allí también se vivió un clima cargado en las tribunas, con cruces constantes entre ambas parcialidades. La situación escaló tras detectarse a un hincha del conjunto argentino realizando gestos considerados racistas hacia el público local.

De acuerdo a lo reconstruido, la intervención de las fuerzas de seguridad fue inmediata. El simpatizante fue identificado por personal policial dentro del estadio y trasladado a una dependencia, luego de intentar evadir a los efectivos en un primer momento. Este hecho quedó registrado en distintos videos que también forman parte del análisis de Conmebol.

Embed ️: Torcedor do Boca que foi preso por racismo.







: Rádio TV Elo pic.twitter.com/Wyfxq07vKW — Dan Abreu (@danabreus) April 29, 2026

Cuáles son las sanciones que podrían recibir Boca y San Lorenzo

El avance de la investigación podría tener consecuencias importantes. El reglamento disciplinario del organismo, en su artículo 15, establece que cualquier club cuyos aficionados incurran en actos que atenten contra la dignidad humana puede ser sancionado económicamente con cifras que van desde los 100 mil hasta los 400 mil dólares en casos de reincidencia.

Además de las multas, las penas podrían incluir la disputa de partidos a puertas cerradas, el cierre parcial de sectores del estadio, la prohibición de ingreso para determinados grupos de aficionados e incluso la obligación de exhibir mensajes institucionales contra la discriminación en encuentros oficiales.

Este nuevo episodio vuelve a dejar en evidencia una problemática persistente en el fútbol sudamericano. Más allá de las responsabilidades individuales, los organismos buscan avanzar con medidas ejemplares que permitan erradicar conductas discriminatorias en los estadios.

Mientras se aguarda la resolución del expediente, tanto el club de la Ribera como el de Boedo quedan bajo la lupa, en un contexto donde las sanciones no solo impactan en lo deportivo, sino también en la imagen institucional y en el mensaje que el fútbol transmite hacia la sociedad.