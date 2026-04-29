Abrieron un proceso: Conmebol investiga a Boca y San Lorenzo por hechos de racismo
El organismo sudamericano abrió un proceso disciplinario tras incidentes en partidos ante Santos y Cruzeiro. Analizan pruebas y podrían aplicar duras sanciones.
La problemática del racismo volvió a quedar en el centro de la escena del fútbol sudamericano. La Conmebol inició un proceso de investigación que involucra a San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors tras registrarse episodios discriminatorios en sus respectivos compromisos internacionales frente a Santos y Cruzeiro.
Según trascendió, el ente rector del fútbol sudamericano ya comenzó a reunir informes oficiales de los delegados de partido, además de recopilar material audiovisual y registros de lo ocurrido en las tribunas. El objetivo es determinar responsabilidades en hechos que podrían derivar en sanciones severas para los clubes involucrados.
Uno de los focos del conflicto se dio en Buenos Aires, durante el cruce entre San Lorenzo y Santos por la Copa Sudamericana. Allí, se registraron provocaciones por parte de hinchas visitantes, quienes realizaron gestos burlones vinculados a la situación económica argentina, rompiendo billetes frente al público local. Ese accionar generó tensión en el estadio y derivó en reacciones desde la tribuna azulgrana.
En ese contexto, un simpatizante del equipo argentino quedó expuesto en redes sociales tras realizar gestos de tinte racista dirigidos hacia los hinchas del conjunto brasileño. Las imágenes se viralizaron rápidamente y llegaron a manos de las autoridades, que ahora las analizan como parte del expediente.
El otro episodio bajo investigación ocurrió en Belo Horizonte, en el partido entre Cruzeiro y Boca por la Copa Libertadores. Allí también se vivió un clima cargado en las tribunas, con cruces constantes entre ambas parcialidades. La situación escaló tras detectarse a un hincha del conjunto argentino realizando gestos considerados racistas hacia el público local.
De acuerdo a lo reconstruido, la intervención de las fuerzas de seguridad fue inmediata. El simpatizante fue identificado por personal policial dentro del estadio y trasladado a una dependencia, luego de intentar evadir a los efectivos en un primer momento. Este hecho quedó registrado en distintos videos que también forman parte del análisis de Conmebol.
Cuáles son las sanciones que podrían recibir Boca y San Lorenzo
El avance de la investigación podría tener consecuencias importantes. El reglamento disciplinario del organismo, en su artículo 15, establece que cualquier club cuyos aficionados incurran en actos que atenten contra la dignidad humana puede ser sancionado económicamente con cifras que van desde los 100 mil hasta los 400 mil dólares en casos de reincidencia.
Además de las multas, las penas podrían incluir la disputa de partidos a puertas cerradas, el cierre parcial de sectores del estadio, la prohibición de ingreso para determinados grupos de aficionados e incluso la obligación de exhibir mensajes institucionales contra la discriminación en encuentros oficiales.
Este nuevo episodio vuelve a dejar en evidencia una problemática persistente en el fútbol sudamericano. Más allá de las responsabilidades individuales, los organismos buscan avanzar con medidas ejemplares que permitan erradicar conductas discriminatorias en los estadios.
Mientras se aguarda la resolución del expediente, tanto el club de la Ribera como el de Boedo quedan bajo la lupa, en un contexto donde las sanciones no solo impactan en lo deportivo, sino también en la imagen institucional y en el mensaje que el fútbol transmite hacia la sociedad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario