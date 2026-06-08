El Loco Abreu sorprendió en un juego viral y solo reconoció una selección por encima de Uruguay
Sebastián Abreu participó de un desafío en redes sociales y aseguró que este selecionado es el único superior a Uruguay entre varias potencias mundiales.
Sebastián "Loco" Abreu volvió a dar que hablar tras participar en un popular juego viral junto al creador de contenido uruguayo Guille Fútbol. Durante el desafío, el exdelantero debía permanecer en silencio hasta escuchar el nombre de una selección que considerara mejor que Uruguay, y su respuesta generó una fuerte repercusión.
A lo largo del juego fueron apareciendo nombres de selecciones históricas y actuales potencias del fútbol mundial. Sin embargo, Abreu decidió mantenerse en silencio ante cada una de ellas. El exdelantero no reaccionó cuando se mencionaron a Chile, México, Paraguay, Colombia, Países Bajos, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Croacia, España, Francia, Argentina, Italia y Alemania.
La sorpresa llegó cuando apareció Brasil. En ese momento, el Loco rompió el silencio y reconoció que considera al seleccionado brasileño superior a la Celeste. La respuesta llamó la atención debido a que entre los equipos mencionados figuraban varias selecciones campeonas del mundo y finalistas de grandes torneos internacionales.
El Loco Abreu sorprendió en un juego viral y solo reconoció una Selección por encima de Uruguay
El fragmento de la entrevista comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó miles de comentarios entre hinchas uruguayos y fanáticos del fútbol de distintos países. Muchos usuarios destacaron la confianza y el orgullo con el que Abreu defendió la historia de la selección uruguaya, mientras que otros debatieron sobre la decisión de ubicar a Brasil por encima de potencias como Argentina, Francia o Alemania.
Fiel a su estilo, el exgoleador volvió a dejar una declaración que no pasó inadvertida y alimentó la discusión futbolera en la previa de un Mundial 2026 en el que Uruguay buscará volver a ser protagonista en el escenario internacional. La Celeste estará en el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde y podría cruzarse en 16vos de final con la Selección Argentina.
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