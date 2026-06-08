 Descubrí Brasil: el pueblo con naturaleza salvaje y con un ambiente bohemio, relajado y seguro

Dónde queda Alter do Chão

Situado en el estado de Pará, en el norte de Brasil, Alter do Chão forma parte del municipio de Santarém y se encuentra en plena Amazonia, a unos 38 kilómetros de la ciudad, sobre la margen derecha del imponente río Tapajós.

Cómo llegar a Alter do Chão

Para llegar a Alter do Chão, la alternativa más práctica es partir desde Santarém. Quienes viajen en vehículo pueden recorrer los 37 kilómetros de la ruta PA-457 en dirección oeste, en un trayecto de aproximadamente 45 minutos.

También existe la opción de utilizar el Ómnibus de Alter do Chão, que conecta ambos destinos con salidas regulares desde la terminal de la ciudad, una opción muy utilizada por los viajeros que realizan turismo en esta región de Brasil.