Descubrí Brasil: el pueblo con naturaleza salvaje y con un ambiente bohemio, relajado y seguro
Ideal para los amantes del turismo, este rincón de Brasil sorprende con paisajes amazónicos únicos, biodiversidad y una rica propuesta cultural.
El turismo en Brasil ofrece mucho más que playas tradicionales, y uno de los destinos que gana protagonismo es Alter do Chão, una pequeña villa ubicada en la Amazonia. Este rincón es conocido como el Caribe Brasileño por sus playas de agua dulce y sus paisajes.
Alejado de los circuitos más concurridos, el lugar combina naturaleza, cultura y actividades al aire libre, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar de un viaje diferente dentro de Brasil.
Qué se puede hacer en Alter do Chão
Las playas son el principal atractivo de Alter do Chão, uno de los destinos más sorprendentes para hacer turismo en Brasil. Entre agosto y enero, la bajante de las aguas deja al descubierto extensas franjas de arena blanca y aguas transparentes, mientras que entre febrero y julio las crecidas transforman el paisaje y crean un escenario ideal para observar la fauna de la Amazonia. Entre las experiencias más recomendadas se destacan:
- La visita a la famosa Ilha do Amor, considerada una de las playas más bellas.
- Los recorridos por senderos de la selva amazónica para conocer su flora y fauna.
- Los paseos en embarcación por el río Tapajós.
- La práctica de actividades de aventura como rapel, canyoning y pesca deportiva.
La propuesta se completa con una destacada gastronomía regional, donde sobresalen los pescados frescos y platos típicos de la Amazonia, como el strogonoff de cajú y el tradicional pato no tucupi, dos especialidades muy representativas de esta zona de Brasil.
Dónde queda Alter do Chão
Situado en el estado de Pará, en el norte de Brasil, Alter do Chão forma parte del municipio de Santarém y se encuentra en plena Amazonia, a unos 38 kilómetros de la ciudad, sobre la margen derecha del imponente río Tapajós.
Cómo llegar a Alter do Chão
Para llegar a Alter do Chão, la alternativa más práctica es partir desde Santarém. Quienes viajen en vehículo pueden recorrer los 37 kilómetros de la ruta PA-457 en dirección oeste, en un trayecto de aproximadamente 45 minutos.
También existe la opción de utilizar el Ómnibus de Alter do Chão, que conecta ambos destinos con salidas regulares desde la terminal de la ciudad, una opción muy utilizada por los viajeros que realizan turismo en esta región de Brasil.
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