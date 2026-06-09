Guimarães defendió el favoritismo de Brasil y recordó el ejemplo de Argentina en Qatar

A la hora de profundizar en esa idea, Guimarães eligió utilizar el caso de Argentina como ejemplo. El brasileño recordó que la Albiceleste no encabezaba la mayoría de las predicciones antes de Qatar 2022 y aun así terminó levantando la copa: "En un Mundial, el talento solo no alcanza. Hay que defender con once, atacar cuando corresponde y tener mucho corazón. Argentina no era favorita en la última Copa del Mundo y terminó ganándola".

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Brasil llegará al torneo respaldado por un plantel lleno de figuras internacionales y por una preparación que dejó sensaciones positivas. Antes del comienzo de la competencia, el equipo disputó amistosos frente a Panamá y Egipto, logrando imponerse en ambos compromisos y mostrando pasajes de buen fútbol.

Ese rendimiento alimenta la confianza del grupo. Guimarães reconoció que el plantel llega con optimismo y convencido de sus posibilidades. "La sensación es la mejor posible. Ganamos los dos amistosos, tuvimos grandes momentos y cada vez estamos más preparados. Estamos muy confiados. El primer partido es el más importante", manifestó.

El estreno de Brasil será frente a Marruecos, un rival que ha demostrado en los últimos años que puede competir de igual a igual contra las principales potencias. Aun así, dentro del plantel brasileño existe la convicción de que cuentan con las herramientas necesarias para pelear por el trofeo. Guimarães fue la voz que mejor sintetizó ese pensamiento: respeto por los rivales, confianza en el grupo y la certeza de que una selección con cinco títulos mundiales siempre tendrá la obligación de aspirar a lo más alto.