Guimarães defendió el favoritismo de Brasil y recordó el ejemplo de Argentina en Qatar
El mediocampista aseguró que la Canarinha siempre debe ser considerada candidata al título mundial y destacó que el éxito no depende únicamente de la calidad individual.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, las selecciones comienzan a perfilarse como candidatas y uno de los que decidió pronunciarse sobre ese debate fue Bruno Guimarães. El volante brasileño dejó en claro que no comparte las opiniones que ubican a la Verdeamarela un escalón por debajo de otros aspirantes y sostuvo que la historia y la calidad de su plantel obligan a considerarla entre las máximas favoritas.
Durante una conferencia de prensa, el futbolista del Newcastle expresó su sorpresa ante algunos análisis previos a la competencia y defendió la jerarquía del seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti. "Creo que mucha gente hace cosas para llamar la atención. Brasil, en cualquier competición que juegue, es uno de los favoritos. Nadie tiene cinco estrellas en el pecho", afirmó.
La declaración no quedó allí. Guimarães continuó argumentando que la actualidad de varios jugadores brasileños respalda plenamente esa consideración. El mediocampista destacó especialmente a algunas de las principales figuras ofensivas del equipo y remarcó el nivel que exhiben semana tras semana en las ligas más importantes del mundo. "Tenemos grandes jugadores brillando en los mejores equipos del mundo, como Vinicius y Raphinha. Hay que darles el respeto que merecen. Brasil siempre va a ser uno de los favoritos", agregó.
Sin embargo, el futbolista también dejó en claro que el favoritismo previo no garantiza absolutamente nada dentro de un Mundial. Para él, existen muchos factores que terminan definiendo el éxito de una selección en un torneo tan corto y exigente. "Eso no significa que el favorito vaya a ganar, pero estamos en el grupo de selecciones capaces de jugar el mejor fútbol y, si todo sale bien, ser campeones", señaló.
A la hora de profundizar en esa idea, Guimarães eligió utilizar el caso de Argentina como ejemplo. El brasileño recordó que la Albiceleste no encabezaba la mayoría de las predicciones antes de Qatar 2022 y aun así terminó levantando la copa: "En un Mundial, el talento solo no alcanza. Hay que defender con once, atacar cuando corresponde y tener mucho corazón. Argentina no era favorita en la última Copa del Mundo y terminó ganándola".
Brasil llegará al torneo respaldado por un plantel lleno de figuras internacionales y por una preparación que dejó sensaciones positivas. Antes del comienzo de la competencia, el equipo disputó amistosos frente a Panamá y Egipto, logrando imponerse en ambos compromisos y mostrando pasajes de buen fútbol.
Ese rendimiento alimenta la confianza del grupo. Guimarães reconoció que el plantel llega con optimismo y convencido de sus posibilidades. "La sensación es la mejor posible. Ganamos los dos amistosos, tuvimos grandes momentos y cada vez estamos más preparados. Estamos muy confiados. El primer partido es el más importante", manifestó.
El estreno de Brasil será frente a Marruecos, un rival que ha demostrado en los últimos años que puede competir de igual a igual contra las principales potencias. Aun así, dentro del plantel brasileño existe la convicción de que cuentan con las herramientas necesarias para pelear por el trofeo. Guimarães fue la voz que mejor sintetizó ese pensamiento: respeto por los rivales, confianza en el grupo y la certeza de que una selección con cinco títulos mundiales siempre tendrá la obligación de aspirar a lo más alto.
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