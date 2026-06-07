Alarma en Brasil: una de sus grandes figuras se pierde el Mundial 2026 por lesión
BAJADA: Wesley sufrió una distensión muscular y quedó fuera del Mundial 2026. Carlo Ancelotti decidió convocar a Éderson para reemplazarlo en Brasil.
Brasil sufrió una baja sensible en la previa del Mundial 2026. Wesley, uno de los laterales convocados por Carlo Ancelotti, quedó descartado para disputar la Copa del Mundo luego de lesionarse durante el amistoso que la Verdeamarela disputó este sábado frente a Egipto.
El encuentro, jugado en Cleveland, representó el último compromiso preparatorio del seleccionado brasileño antes del debut mundialista. Sin embargo, la preocupación se instaló rápidamente cuando el defensor pidió el cambio a los 16 minutos del primer tiempo tras sentir una fuerte molestia muscular. Las imágenes mostraron a Wesley visiblemente afectado por la situación. El futbolista abandonó el campo de juego entre lágrimas y recibió el apoyo de sus compañeros en el banco de suplentes.
Una vez finalizado el amistoso, el lateral se sometió a los estudios médicos correspondientes para determinar el alcance de la lesión. Los resultados confirmaron una distensión en el músculo aductor del muslo izquierdo. Según el diagnóstico, el tiempo estimado de recuperación demandará entre 12 y 15 días como mínimo, un plazo incompatible con la exigencia del Mundial. Frente a este escenario, Ancelotti decidió desafectarlo de la convocatoria.
Durante el partido ante Egipto, Danilo ingresó en reemplazo de Wesley y completó el encuentro como lateral derecho. De todos modos, la situación genera preocupación debido a que no hay otro especialista en ese puesto dentro de la lista de convocados. Por ese motivo, las alternativas para ocupar el sector derecho de la defensa pasan por el propio Danilo y el defensor central Ibáñez, quien también podría ser utilizado en esa posición.
Quién es Éderson, el reemplazante de Brasil para el Mundial 2026
Ante la baja de Wesley, Ancelotti optó por convocar a Éderson. Se trata del mediocampista de Atalanta y no del arquero homónimo con pasado en Manchester City. El volante de 26 años atraviesa un destacado presente en el fútbol italiano y es seguido de cerca por Manchester United, que mantiene negociaciones con Atalanta para incorporarlo en el próximo mercado de pases.
Antes de su llegada a Europa en 2022, Éderson desarrolló su carrera en Cruzeiro, Corinthians y Fortaleza. Posteriormente pasó por Salernitana y luego se consolidó en el conjunto de Bérgamo, donde se transformó en una de las piezas más importantes del equipo. Con su incorporación al plantel mundialista, buscará ganarse un lugar entre los mediocampistas de Brasil y competirá por un puesto con Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo Santos y Lucas Paquetá.
Los convocados de Brasil para el Mundial 2026
- ARQUEROS: Alisson (Liverpool FC), Weverton (Grêmio FBPA) y Ederson (Fenerbahce SK).
- DEFENSORES: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Danilo Luiz (CR Flamengo), Alex Sandro (CR Flamengo), Roger Ibáñez (Al-Ahli Saudi FC), Gabriel Magalhaes (Arsenal FC), Bremer (Juventus FC), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg) y Léo Pereira (CR Flamengo).
- VOLANTES: Casemiro (Manchester United), Lucas Paquetá (CR Flamengo), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Fabinho (Al-Ittihad FC), Danilo Santos (Botafogo FR) y Ederson (Atalanta).
- DELANTEROS: Neymar Júnior (Santos FC), Vinicius Junior (Real Madrid CF), Raphinha (FC Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal FC), Matheus Cunha (Manchester United), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Rayan (AFC Bournemouth) e Igor Thiago (Brentford FC).
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