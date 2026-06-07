Alarma en Brasil: una de sus grandes figuras se pierde el Mundial 2026 por lesión

Quién es Éderson, el reemplazante de Brasil para el Mundial 2026

Ante la baja de Wesley, Ancelotti optó por convocar a Éderson. Se trata del mediocampista de Atalanta y no del arquero homónimo con pasado en Manchester City. El volante de 26 años atraviesa un destacado presente en el fútbol italiano y es seguido de cerca por Manchester United, que mantiene negociaciones con Atalanta para incorporarlo en el próximo mercado de pases.

Antes de su llegada a Europa en 2022, Éderson desarrolló su carrera en Cruzeiro, Corinthians y Fortaleza. Posteriormente pasó por Salernitana y luego se consolidó en el conjunto de Bérgamo, donde se transformó en una de las piezas más importantes del equipo. Con su incorporación al plantel mundialista, buscará ganarse un lugar entre los mediocampistas de Brasil y competirá por un puesto con Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo Santos y Lucas Paquetá.

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Los convocados de Brasil para el Mundial 2026