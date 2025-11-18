Violenta emboscada en Villa Crespo: dos hermanos fueron atacados y uno lucha por su vida

En las imágenes se observa cómo uno de los agresores golpea por la espalda a Leonardo, mientras que otro -vestido con una remera azul- conecta una trompada que derriba de inmediato a José. Ya en el piso, el mismo atacante le propina una patada en la cabeza que agrava notablemente su estado. Las imágenes muestran la violencia desmedida y la ausencia total de freno por parte del grupo.