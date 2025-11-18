Violenta emboscada en Villa Crespo: dos hermanos fueron atacados y uno lucha por su vida
La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y dos sospechosos ya fueron detenidos, mientras que otro continúa prófugo.
El episodio ocurrido en Villa Crespo durante la madrugada del viernes dejó una fuerte conmoción entre vecinos y testigos. José y Leonardo Morel, hermanos que viven en un departamento ubicado justo al lado del kiosco donde se encontraban tomando una cerveza, fueron víctimas de un ataque feroz que rápidamente escaló hasta convertirse en una agresión brutal, registrada por cámaras de la zona y difundida en distintos medios.
La situación comenzó de manera aparentemente menor: según consta en la denuncia presentada en la Comisaría 15B, una discusión dentro del kiosco derivó en un primer altercado. Los agresores se retiraron, pero el conflicto distaba mucho de estar terminado. Cuarenta minutos después, los mismos hombres regresaron acompañados por un grupo más numeroso. En ese segundo encuentro, los atacantes sorprendieron a los Morel mientras charlaban con un amigo.
En las imágenes se observa cómo uno de los agresores golpea por la espalda a Leonardo, mientras que otro -vestido con una remera azul- conecta una trompada que derriba de inmediato a José. Ya en el piso, el mismo atacante le propina una patada en la cabeza que agrava notablemente su estado. Las imágenes muestran la violencia desmedida y la ausencia total de freno por parte del grupo.
Ambos hermanos fueron trasladados al Sanatorio Güemes. Allí se determinó que José sufrió una fractura de cráneo y de tabique, por lo que permanece internado en terapia intensiva. Leonardo, en cambio, recibió el alta y este martes amplió la denuncia ante la fiscalía.
Un dato inquietante para los investigadores es que víctimas y agresores viven en el mismo edificio, lo que abre un interrogante sobre la convivencia futura y el riesgo de nuevos episodios de violencia. Con el avance de la causa, dos de los sospechosos fueron detenidos este lunes; uno tendría vínculos con la barrabrava de Atlanta.
El tercer involucrado continúa prófugo, aunque fue identificado mediante cámaras y estaría relacionado con la barra de Independiente. La investigación avanza hacia una imputación por “lesiones agravadas”, aunque la carátula podría modificarse según evolucione la salud de José Morel.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario