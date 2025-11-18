Investigan a un joven que usaba documentos falsos para ingresar a templos judíos

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Campana, en el marco de la causa que tramita ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28.

detenido documentos falsos templos judios

Fuentes policiales detallaron que, durante el allanamiento, el personal de la División Antiterrorismo secuestró teléfonos celulares, notebooks, computadoras, tablets, documentación y material religioso, entre ellos una Ketubah, una Torá así como también diversos libros y folletos relacionados con la comunidad judía.

Todo el material fue puesto a disposición de la Justicia, que analizará los dispositivos y continuará con las medidas necesarias para esclarecer el origen de las falsificaciones y el objetivo del accionar del joven.

La causa sigue en curso y la Justicia deberá determinar si el acusado actuó en soledad, si existieron riesgos para las instituciones religiosas y qué motivaciones lo llevaron a intentar ingresar de manera fraudulenta a espacios de la comunidad judía.