Investigan a un joven que usaba documentos falsos para ingresar a templos judíos
El sospechoso fue descubierto cuando intentaba entrar a una ceremonia religiosa en la Ciudad de Buenos Aires.
Un joven de 23 años fue detenido e imputado por utilizar documentos falsos para ingresar a una ceremonia judía en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho dio inicio a una ardua investigación en la que se descubrió que el sospechoso había llevado a cabo su modus operandi en reiteradas oportunidades con el fin de presentarse como miembro de la comunidad y acceder a templos y eventos.
El caso comenzó a fines de octubre, cuando el joven fue descubierto mientras intentaba entrar a un templo porteño utilizando documentos falsificados que lo acreditaban como integrante de la comunidad judía. En esa oportunidad, personal de la Policía de la Ciudad intervino y lo detuvo para identificarlo.
A partir de ese episodio, la Fiscalía Nº 35 especializada en Delitos Complejos, a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, inició una investigación para determinar las intenciones del acusado y establecer si existía algún riesgo.
La investigación que arrojó que el imputado habría presentado documentación falsificada de manera reiterada con el fin de ganarse la confianza de miembros de la comunidad y participar de eventos religiosos de relevancia a los que no podría haber accedido de manera legítima.
Durante el avance de la pesquisa se logró determinar que el joven residía en una vivienda ubicada en Berutti al 700, en el partido bonaerense de Campana. Con esa información, se solicitó un allanamiento a su domicilio para reunir elementos de interés para la causa.
La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Campana, en el marco de la causa que tramita ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28.
Fuentes policiales detallaron que, durante el allanamiento, el personal de la División Antiterrorismo secuestró teléfonos celulares, notebooks, computadoras, tablets, documentación y material religioso, entre ellos una Ketubah, una Torá así como también diversos libros y folletos relacionados con la comunidad judía.
Todo el material fue puesto a disposición de la Justicia, que analizará los dispositivos y continuará con las medidas necesarias para esclarecer el origen de las falsificaciones y el objetivo del accionar del joven.
La causa sigue en curso y la Justicia deberá determinar si el acusado actuó en soledad, si existieron riesgos para las instituciones religiosas y qué motivaciones lo llevaron a intentar ingresar de manera fraudulenta a espacios de la comunidad judía.
