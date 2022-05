El día que Alberto Ferriols resistió un robo a los tiros

Ferriols, a través de la red social Facebook, relató el hecho.

El intento de asalto se registró en la calle Saráchaga al 5200, cuando el médico le abría la puerta a una paciente, identificada como Belén Licropani, y en ese momento ingresó el delincuente, según las fuentes.

Ferriols pudo tomar su pistola Glock 40 que tenía en una habitación, mientras el ladrón le apuntaba con un revólver. “Ayer a las 20 (por el viernes) vino una paciente a buscar unos análisis, a casa, ya que vive a dos cuadras. Toco la puerta de la reja. La cierro y ahí aparece un joven que me apunta a la cabeza y pide que le abra. Me tiro al piso y me arrastró hasta la puerta”, contó el cirujano.

Luego agregó: “Entro, corro hasta la habitación, tomo una pistola reglamentaria. Para esto ya había entrado y (el ladrón) tomó de rehén a la paciente. Me sigue me encuentra me dispara dos veces a la cabeza y no le salen los tiros. Yo tiro una ráfaga, no para matarlo, sino para asustarlo. Se asusta y huye”.

Luego, el médico dijo sentirse “triste por la situación, por este joven delincuente y por la paciente” y luego agradeció a Dios estar vivo.

Este viernes, en la vivienda de aquel incidente hallaron seis pistolas, tres revólveres, una escopeta semiautomática, un pistolón y un revólver de aire comprimido, además de 65 cartuchos de bala calibre .22 (seis de ellos con punta hueca).

Los efectivos también hallaron 36 cartuchos de escopeta calibre 12/70, seis cartuchos de bala calibre 58x7; 141 cartuchos de bala calibre .40 S&W; 49 cartuchos de bala calibre 357 Magnum (5 de ellos con punta hueca); una picana eléctrica, dos esposas, dos cargadores extendidos y una culata de Glock, un cargador rápido calibre 357, dos apuntadores láser, cinco cuchillos tácticos y cuatro navajas.

Las fuentes añadieron que todo el armamento no tenía la debida autorización legal de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).