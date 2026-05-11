Explosión e incendio en un edificio de Santa Cruz: un bebé y dos adultos murieron
La explosión ocurrió en la localidad de Perito Moreno. Hay varias personas heridas, algunas en estado crítico y con quemaduras de distinta consideración.
Un bebé de dos meses y dos adultos mayores murieron a causa de una explosión seguida de incendio en un complejo de departamentos en la localidad Perito Moreno, provincia de Santa Cruz. Hay varias personas internadas con heridas y quemaduras de distinta consideración.
La tragedia ocurrió durante la noche del domingo en el barrio San Antonio de Padua. Hasta el momento, la principal hipótesis que trascendió de manera extraoficial es que la explosión se produjo a causa de una fuga de gas en una de las tres viviendas que conforman el complejo afectado, según informaron medios locales.
Sandra Gordillo, secretaria de Protección Civil de Santa Cruz, informó este lunes que los bomberos continúan trabajando en el lugar por lo que no pueden dar la certeza de que sean tres personas hasta tanto no se finalice con el levantamiento de escombros.
En cuanto a los heridos, el Gobierno de Santa Cruz emitió un comunicado en el cual oficializó que, como consecuencia de la explosión e incendio, cuatro niños y tres adultos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica inmediata. Posteriormente, una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Asimismo, los niños de 11, 9 y 5 años fueron derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para continuar con tratamientos especializados, mientras que en Perito Moreno dos jóvenes de 20 años permanecieron internados con quemaduras leves y bajo observación médica.
Los hospitales de Las Heras y Caleta Olivia activaron de inmediato sus protocolos de emergencia y se encuentran plenamente preparados para la atención de los pacientes derivados, con equipos médicos y áreas críticas disponibles para responder a la contingencia.
De igual manera, el avión sanitario provincial fue alistado preventivamente ante la eventual necesidad de derivar a alguno de los heridos hacia la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, también se dio aviso a las instituciones de salud que podrían recibir a los pacientes en caso de requerirse una atención de mayor complejidad.
En el lugar de la tragedia, personal de bomberos y la Policía de Santa Cruz llevaron a cabo un intenso operativo para controlar las llamas y asistir a los ocupantes de las viviendas, varios de los cuales quedaron atrapados entre los escombros, según consignó Tiempo Sur.
En ese marco, la ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, y el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, se trasladaron hacia Perito Moreno para supervisar personalmente el operativo desplegado en la localidad y acompañar a los familiares de las víctimas.
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