Explosión e incendio en un edificio de Santa Cruz: un bebé y dos adultos murieron

Asimismo, los niños de 11, 9 y 5 años fueron derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para continuar con tratamientos especializados, mientras que en Perito Moreno dos jóvenes de 20 años permanecieron internados con quemaduras leves y bajo observación médica.

incendio santa cruz

Los hospitales de Las Heras y Caleta Olivia activaron de inmediato sus protocolos de emergencia y se encuentran plenamente preparados para la atención de los pacientes derivados, con equipos médicos y áreas críticas disponibles para responder a la contingencia.

De igual manera, el avión sanitario provincial fue alistado preventivamente ante la eventual necesidad de derivar a alguno de los heridos hacia la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, también se dio aviso a las instituciones de salud que podrían recibir a los pacientes en caso de requerirse una atención de mayor complejidad.

En el lugar de la tragedia, personal de bomberos y la Policía de Santa Cruz llevaron a cabo un intenso operativo para controlar las llamas y asistir a los ocupantes de las viviendas, varios de los cuales quedaron atrapados entre los escombros, según consignó Tiempo Sur.

En ese marco, la ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, y el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, se trasladaron hacia Perito Moreno para supervisar personalmente el operativo desplegado en la localidad y acompañar a los familiares de las víctimas.