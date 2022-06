El mensaje de una de las hijas de Alberto Ferriols por el Día del Padre

"¡Feliz día papi! No se que sería de mi vida si no me hubieras encontrado. Fue el acto de amor más hermoso y grande de tu vida. Gracias a tus obras humanitarias, el destino nos unió. Hoy estas pasando por un mal momento, sufriendo, todo se va aclarar. Te quiero mucho, tenés que ser fuerte, porque quiero poder disfrutarte muchos años más y que estés a mi lado!", comentó en Instagram junto a una foto de su niñez junto a él.