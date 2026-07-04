Alerta: buscan a Josefina Flores, una joven desaparecida en Belgrano

Se supo que varias compañeras de la adolescente ya fueron citadas a declarar en la comisaría para intentar reconstruir los pasos de Josefina desde que abandonó la casa de su amiga, en un intento por encontrar alguna pista que oriente el rumbo de la investigación. Mientras tanto, la familia permanece a la espera de novedades y agradece profundamente la difusión masiva que está teniendo el caso en los medios de comunicación y plataformas digitales.