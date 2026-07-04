Alerta: buscan a Josefina Flores, una joven desaparecida en Belgrano
La adolescente salió de la casa de una amiga en horas de la tarde del viernes y debía regresar a su domicilio pero nunca llegó. Los detalles.
La Policía de la Ciudad intensifica el operativo para dar con el paradero de Josefina Flores, una adolescente de 15 años, hija de un capitán retirado del Ejército Argentino, que desapareció el viernes por la tarde en el barrio porteño de Belgrano.
La joven, que cursa el tercer año del Colegio Island de Belgrano, fue vista por última vez alrededor de las 19 horas del 3 de julio cuando se retiraba sola de la casa de una amiga, momentos antes del inicio del partido de la Selección argentina . Imágenes de cámaras de seguridad la captaron en la intersección de las calles Cuba y Sucre, en el corazón de Belgrano .
Según el desgarrador relato de sus padres, lograron comunicarse con Josefina a las 19:50, sin saber que ya no se encontraba en casa de su amiga. "Después de ese intercambio dejó de responder mensajes y llamados", detallaron. Su última conexión a WhatsApp se registró a las 20:06 del viernes, momento desde el cual no se tuvo más noticias de ella .
Ante la angustiante espera, la familia radicó la denuncia en la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad, y la causa fue caratulada como "averiguación de paradero", quedando a cargo de la División Investigaciones de Delitos contra la Niñez y Adolescencia .
Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad. Cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Josefina, o que haya tenido contacto con ella en las últimas horas, debe comunicarse de manera inmediata con la División Investigaciones de Delitos contra la Niñez y Adolescencia al (011) 4309-9700, interno 234153, o al teléfono celular (011) 15-821-4001
Se supo que varias compañeras de la adolescente ya fueron citadas a declarar en la comisaría para intentar reconstruir los pasos de Josefina desde que abandonó la casa de su amiga, en un intento por encontrar alguna pista que oriente el rumbo de la investigación. Mientras tanto, la familia permanece a la espera de novedades y agradece profundamente la difusión masiva que está teniendo el caso en los medios de comunicación y plataformas digitales.
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