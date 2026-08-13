Causa contra Facundo Moyano: declararon dos agentes de seguridad y un vecino de Belgrano

Por último, para el 31 de agosto la Justicia citó a Miriam Puntonet y Victoria Arizaga, madre y hermana de Candela, respectivamente, también como testigos de contexto.

En total, son 14 los testigos citados por la Fiscalía para que presten declaración en el marco de la causa contra Moyano, quien fue imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género.

El informe de los especialistas del Ministerio Público Fiscal

Por otro lado, esta semana se dio a conocer el informe del Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID) del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad sobre el episodio ocurrido el 5 de agosto entre Facundo Moyano y Candela Arizaga.

De acuerdo a ese informe, la joven reconoció haber consumido sustancias psicoactivas luego de lo cual salió del departamento "corriendo a los gritos" encontrándose "en evidente estado psicomotriz y desnuda".

El personal acudió al Hospital Pirovano, nosocomio al que la modelo de 23 años había sido derivada y recibió el alta por la tarde, para entrevistarla y ella manifestó que "no hubo violencia de género como se está diciendo".

Candela Arizaga con su pequeño perro.

"Sobre los hechos denunciados, Candela relató no recordar lo que sucedió durante la madrugada” y confesó el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol junto a Moyano, según el texto de cinco páginas.

Además, la paciente negó que su pareja le haya impedido salir del departamento o solicitar ayuda, mientras que rememoró haber visto que "su perro se escapó" y que pidió socorro a un colectivero, sin especificar el motivo.

"Se la observó imprecisa y parcialmente desorientada respecto a los sucesos ocurridos que dan lugar a la presente denuncia", remarcaron la asistente Camila Díaz y la psicóloga Candela Di Pardo en su análisis, quienes enumeraron las siguientes conclusiones sobre el estado de Arizaga y el contexto del vínculo con Moyano: