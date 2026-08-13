Causa contra Facundo Moyano: declararon dos agentes de seguridad y un vecino de Belgrano
Declararon testigos en el marco de la investigación del episodio ocurrido en la madrugada del 5 de agosto entre el exdiputado y su novia Candela Arizaga.
Dos empleados de seguridad y un vecino de Facundo Moyano declararon este jueves en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires, en el marco de la investigación en la que el exdiputado nacional fue imputado por presuntas lesiones y supuesta privación ilegítima de la libertad de su novia, Candela Ariza.
Se trata de Juan Ramón Pavón y Diego Nahuel Astrada, ambos empleados de seguridad del edificio ViewPoint, la torre ubicada sobre la Av. del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano, en cuyo piso 21 vive Moyano y donde ocurrieron los hechos del 4 de agosto último. También declaró Nélson David Maza, un vecino que llamó al 911 durante la madrugada de aquel martes.
En tanto, para el 18 de agosto fueron citados el inspector Matías Ríos, de la Policía de la Ciudad; Estefanía Verón, la agente que acompañó a Arizaga en su traslado al Hospital Pirovano, y Silvana Salerno, de la Brigada de Género de la Policía porteña, quien entrevistó a la víctima durante su internación.
El 19 de agosto será el turno de Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a la víctima en el lugar de los hechos, y Karina Pinto, médica legista de la División Medicina Legal de la Policía de la Ciudad, quien llevó a cabo el informe del imputado durante su detención.
Al día siguiente deberán declarar Lucrecia María Guinle, médica del Hospital Pirovano que atendió a la joven en la institución de salud, y Miriam Josefina García, empleada doméstica del sindicalista, quien asistió al lugar de los hechos instantes después de lo ocurrido. También comparecerá Sol Estrada Hildebrandt, amiga de Arizaga y testigo de contexto que la habría acompañado durante su internación hasta recibir el alta médica.
Por último, para el 31 de agosto la Justicia citó a Miriam Puntonet y Victoria Arizaga, madre y hermana de Candela, respectivamente, también como testigos de contexto.
En total, son 14 los testigos citados por la Fiscalía para que presten declaración en el marco de la causa contra Moyano, quien fue imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género.
El informe de los especialistas del Ministerio Público Fiscal
Por otro lado, esta semana se dio a conocer el informe del Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID) del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad sobre el episodio ocurrido el 5 de agosto entre Facundo Moyano y Candela Arizaga.
De acuerdo a ese informe, la joven reconoció haber consumido sustancias psicoactivas luego de lo cual salió del departamento "corriendo a los gritos" encontrándose "en evidente estado psicomotriz y desnuda".
El personal acudió al Hospital Pirovano, nosocomio al que la modelo de 23 años había sido derivada y recibió el alta por la tarde, para entrevistarla y ella manifestó que "no hubo violencia de género como se está diciendo".
"Sobre los hechos denunciados, Candela relató no recordar lo que sucedió durante la madrugada” y confesó el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol junto a Moyano, según el texto de cinco páginas.
Además, la paciente negó que su pareja le haya impedido salir del departamento o solicitar ayuda, mientras que rememoró haber visto que "su perro se escapó" y que pidió socorro a un colectivero, sin especificar el motivo.
"Se la observó imprecisa y parcialmente desorientada respecto a los sucesos ocurridos que dan lugar a la presente denuncia", remarcaron la asistente Camila Díaz y la psicóloga Candela Di Pardo en su análisis, quienes enumeraron las siguientes conclusiones sobre el estado de Arizaga y el contexto del vínculo con Moyano:
- La exposición pública y mediática de los hechos denunciados que podrían condicionar el relato de Candela.
- Vulnerabilidad respecto al género, la edad, la exposición mediática y el estado integral de salud de la joven al momento de la entrevista.
- La asimetría de poder en el vínculo con Moyano, respecto al género y la edad de su novia.
- La negativa de instar a la acción penal y de contar con medidas de protección por parte de la joven Arizaga.
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