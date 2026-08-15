Belgrano estiró su buen momento y venció a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026
El "Pirata" se impuso 2-0 ante la "Lepra" mendocina, para escalar hasta el segundo puesto de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
Haciéndose fuerte una vez más en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba, Belgrano se impuso por 2-0 frente a Independiente Rivadavia en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El conjunto celeste ratificó su buen momento ante su gente gracias a la contundencia y a la fortuna en los metros finales, abriendo el marcador por intermedio de un gol en contra de Tomás Bottari y sentenciando la historia con un tremendo golazo convertido por Emiliano Rigoni.
Con esta valiosa victoria, el Pirata sumó tres unidades fundamentales que le permiten escalar hasta el segundo puesto de la Zona B del certamen, mientras que la Lepra mendocina sufrió un traspié que lo margina y lo hace descender hasta la octava colocación de la tabla.
El "Pirata" llegaba con la confianza en alza luego de conseguir su primer triunfo como visitante en el campeonato ante Banfield. Su victoria anterior había sido en el debut ante Rosario Central, mientras que luego cosechó un empate y una derrota.
Enfrente estuvo un Independiente Rivadavia que atraviesa una semana especial luego de rescatar un valioso empate ante Fluminense en Brasil, por la Copa Libertadores. De esta manera, el conjunto mendocino quedó bien parado de cara a la revancha, que se disputará la próxima semana en Mendoza.
Formaciones de Belgrano vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura - Zona B
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: ESPN Premium.
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