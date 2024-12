Alerta en Caballito y Flores por un acosador sexual: persigue a alumnas y las graba

Los videos fueron grabados en las inmediaciones al Parque Rivadavia, en Caballito, así como también en la Plaza del Ángel Gris y la Plaza Misericordia, del barrio de Flores.

Varias de las denuncias involucran a acosos a estudiantes del Instituto Argentino Excelsior, ubicado en Avenida Rivadavia al 6000, así como también de otros colegios de la zona. En el caso interviene el Juzgado en lo Penal y Contravencional N°24.

acosador caballito

Padres de las alumnas realizaron la denuncia ante la Justicia con el nombre completo del sospechoso, así como también la dirección de su domicilio. Si bien fue demorado por la policía, finalmente lo dejaron en libertad porque “no pudieron tipificar el delito”. Tras esto, el sospechoso continuó subiendo videos a la red social burlándose de las víctimas y sus denunciantes.

“Nos enteramos hace dos días a partir de que los papás del secundario empezaron a compartir los videos que encontraron los chicos en TikTok, donde esta persona nombraba al colegio y hablaba de las polleritas de las chicas”, contó una de las madres en el marco de una protesta que llevaron a cabo este viernes al mediodía para exigir a la Justicia que tome medidas.

Respecto al contenido, que forma parte de la denuncia, detalló que “había videos con canciones obscenas sobre lo que les gustaría hacerles cuando las ve por la calle”.

colegio caballito acosador

“Las filma caminando por la calle, de espaldas, hace comentarios desagradables, habla de que les gustan las chicas de 51 al revés (es decir, de 15 años), que le atraen las polleras”, detalló la denunciante.

A su vez, aseguraron que el sospechoso “en un video dice que tiene miedo de que lo agarre la policía porque tiene video y fotos de chicas con poca ropa y sin ropa de ‘51 al revés’”. “Sabemos que estuvo preso dos años por tenencia de estupefacientes, lo liberaron y ahora está haciendo esto”, contaron.

Natalia, otra de las madres que hizo la denuncia, contó que el hombre vive en la zona y que están intentando localizar a las familias de todas las víctimas para que puedan acercarse a la comisaría a denunciar.

“No nos quedamos tranquilas sabiendo que esta persona se maneja con total impunidad, sigue filmando y lo sube muy tranquilo a las redes sociales. Sabe de los escraches, está al tanto, nos responde, se ríe de nosotras, no le importa nada, sigue sumando más videos diciendo que no entiende el por qué lo denunciamos”, expresó la mujer con total indicación y agregó: “Nos toma de locas, dice que somos exageradas, nos desafía por las redes”.