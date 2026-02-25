Alerta por crecida del Río de la Plata: el pico se registrará al mediodía en la región

Desde los organismos competentes se insiste en la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar circular por sectores costeros si el nivel del agua continúa en aumento. El comportamiento del río será clave en las próximas horas, especialmente en coincidencia con el horario de mayor altura pronosticado. La advertencia busca prevenir inconvenientes mayores y permitir que las autoridades locales activen protocolos de contingencia en caso de ser necesario.

