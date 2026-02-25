Alerta por crecida del Río de la Plata: el pico se registrará al mediodía en la región
El Servicio de Hidrografía Naval advirtió que el nivel del agua superará los valores habituales y alcanzará su punto máximo en Puerto La Plata.
El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval emitió una alerta este miércoles por una importante crecida del Río de la Plata que impactará en las costas de Berisso y Ensenada. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, advirtió que el fenómeno elevará los niveles por encima de los parámetros habituales.
Según el informe oficial, “El Río de la Plata interior se encontrará durante la mañana de este miércoles 25 de febrero 1,70 metros sobre los valores indicados en las tablas de marea”. Esta situación generó un monitoreo constante en los puntos costeros de la región, donde se espera un incremento significativo del caudal.
El pico máximo en la zona se registrará en Puerto La Plata alrededor de las 11 horas, momento en que la altura del agua alcanzará los 3,10 metros. Ya en horas tempranas, cerca de las 6:45, los registros locales habían superado los 2,5 metros, lo que anticipaba una tendencia en ascenso.
El fenómeno no se limitará a la región de Berisso y Ensenada. En el Puerto de Buenos Aires, el nivel máximo está previsto para las 12:30 horas, mientras que en San Fernando el punto más alto se alcanzará alrededor de las 13:30. Las autoridades recomiendan a vecinos y navegantes extremar precauciones, especialmente en áreas ribereñas y zonas bajas propensas a anegamientos.
Las crecidas del Río de la Plata suelen estar asociadas a la combinación de mareas astronómicas y vientos persistentes del sudeste, que empujan el agua hacia la costa e impiden su normal drenaje. Si bien por el momento no se reportaron evacuaciones, el monitoreo continuará durante toda la jornada para evaluar posibles impactos.
Desde los organismos competentes se insiste en la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar circular por sectores costeros si el nivel del agua continúa en aumento. El comportamiento del río será clave en las próximas horas, especialmente en coincidencia con el horario de mayor altura pronosticado. La advertencia busca prevenir inconvenientes mayores y permitir que las autoridades locales activen protocolos de contingencia en caso de ser necesario.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario