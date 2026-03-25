Robo y persecución en Villa Soldati: un ladrón se tiró al Riachuelo para escapar
Dos delincuentes robaron un vehículo a plena luz del día y fueron detenidos luego de que uno de ellos intentara fugarse por el agua.
Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el barrio porteño de Villa Soldati, donde dos motochorros se escaparon tras efectuar un robo y fueron perseguidos por la policía, pero uno de los ladrones se arrojó al Riachuelo en un desesperado intento por esconderse. Tras un impresionante operativo de búsqueda, ambos fueron detenidos.
Según informaron fuentes policiales, la secuencia comenzó en horas de la tarde, cuando un llamado al 911 alertó sobre un robo cometido en la calle Nazarre al 5200. Allí dos delincuentes que se desplazaban a bordo de una moto habían destrozado el vidrio de un auto detenido en un semáforo con la intención de sustraer las pertenencias del conductor, una modalidad que se conoce como "rompevidrios". De acuerdo con la denuncia, ambos motochorros estaban armados.
Con las características físicas y de vestimenta aportadas, efectivos de la Policía de la Ciudad iniciaron un operativo cerrojo que derivó en una impresionante persecución por distintas arterias de la zona. Uno de los delincuentes, de 32 años y con antecedentes por drogas, fue rápidamente reducido y detenido en la intersección de 27 de Febrero y Cámpora.
Sin embargo, el segundo motochorro logró escapar y, en un intento desesperado por esconderse de la policía, se arrojó al Riachuelo. Ante esta situación, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó el acordonamiento del área y la participación varios efectivos.
Imágenes tomadas en el lugar daban cuenta de la magnitud del despliegue. En el lugar trabajó personal de la División de Operaciones Especiales (D.O.E.) junto a un negociador especializado, Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Comisaría 7B de la Policía porteña, además del apoyo de canes entrenados para rastrillajes.
Así sacaron al ladrón que se tiró al Riachuelo
Tras intensas tareas en el área de búsqueda, el delincuente fue localizado dentro de un conducto del Riachuelo, donde se había ocultado para evadir a los policías. Fue detenido por personal de los grupos especiales D.O.E. y D.O.E.M., dando por finalizado el procedimiento.
Ambos motochorros quedaron detenidos por orden del magistrado interventor y a disposición de la Justicia.
En tanto, la moto utilizada para el robo fue secuestrada así como también algunas pertenencias de los sospechosos.
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