Robo y persecución en Villa Soldati: un ladrón se tiró al Riachuelo para escapar

Así sacaron al ladrón que se tiró al Riachuelo

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Tras intensas tareas en el área de búsqueda, el delincuente fue localizado dentro de un conducto del Riachuelo, donde se había ocultado para evadir a los policías. Fue detenido por personal de los grupos especiales D.O.E. y D.O.E.M., dando por finalizado el procedimiento.

Ambos motochorros quedaron detenidos por orden del magistrado interventor y a disposición de la Justicia.

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En tanto, la moto utilizada para el robo fue secuestrada así como también algunas pertenencias de los sospechosos.

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