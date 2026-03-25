Ventanas rotas, grietas y bichos: así están los edificios de Parque Patricios tras el derrumbe

derrumbe parque patricios

“Como vecinos, entendemos la necesidad de recuperar nuestras cosas, pero también creemos que cualquier ingreso debe ser seguro y con información clara”, expresaron los vecinos damnificados al compartir algunas imágenes de los edificios.

A raíz de lo ocurrido, la fiscal María del Rosario Selvatici, quien lleva adelante la causa caratulada como estrago culposo, ordenó que se realicen nuevas pericias en las unidades afectadas.

derrumbe parque patricios

Según información de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, fueron 70 las personas evacuadas por segunda vez en las últimas horas.

derrumbe parque patricios

En paralelo, este miércoles los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, quienes representan a numerosa cantidad de vecinos afectados, solicitaron a la Fiscalía la imputación inmediata de las autoridades de Cosud y del Banco Hipotecario, a cargo del fideicomiso del proyecto.

Por otro lado, las reservas hoteleras provistas para la mayor parte de familias evacuadas vencían este miércoles 25 de marzo, pero fueron prorrogadas por cinco días más.

derrumbe parque patricios

derrumbe parque patricios

derrumbe parque patricios

derrumbe parque patricios