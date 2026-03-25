Ventanas rotas, grietas y bichos: así están los edificios de Parque Patricios tras el derrumbe
Una de las torres del Complejo Estación Buenos Aires tuvo que ser evacuada nuevamente luego de que se registraran claros daños estructurales.
A más de tres semanas del derrumbe en el Complejo Estación Buenos Aires del barrio porteño de Parque Patricios, los vecinos evacuados no obtienen respuestas ni soluciones. En las últimas horas, una docena de departamentos tuvieron que ser evacuados nuevamente ante claras evidencias de fallas estructurales. Imágenes tomadas en el lugar dan cuenta de las condiciones inhabitables de los edificios.
La Justicia había ordenado el ingreso paulatino a los departamentos, pero una denuncia efectuada el martes encendió todas las alarmas y dejó a simple vista que no estaban dadas las garantías para el regreso de los vecinos a sus hogares.
El hecho se registró en el segundo piso de la Torre A, Sector 2, un edificio continuo a la zona del derrumbe, donde el cerramiento de una ventana cedió por completo, se deformó y se partió. La dueña del lugar dio aviso de inmediato a las autoridades, lo que derivó en la evacuación de otros departamentos.
En el hecho intervino personal de Guardia de Auxilio y técnicos de la Constructora Sudamericana (Cosud), quienes determinaron que las fallas no eran menores y constataron “un proceso claro de deterioro estructural" en el edificio.
La ventana rota no es el único indicio de dicho deterioro, a eso se le suman profundas grietas en las paredes, fisuras, humedad por doquier, baldosas levantadas y destruidas, y hasta gusanos. Todo fue denunciado por los vecinos.
“Como vecinos, entendemos la necesidad de recuperar nuestras cosas, pero también creemos que cualquier ingreso debe ser seguro y con información clara”, expresaron los vecinos damnificados al compartir algunas imágenes de los edificios.
A raíz de lo ocurrido, la fiscal María del Rosario Selvatici, quien lleva adelante la causa caratulada como estrago culposo, ordenó que se realicen nuevas pericias en las unidades afectadas.
Según información de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, fueron 70 las personas evacuadas por segunda vez en las últimas horas.
En paralelo, este miércoles los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, quienes representan a numerosa cantidad de vecinos afectados, solicitaron a la Fiscalía la imputación inmediata de las autoridades de Cosud y del Banco Hipotecario, a cargo del fideicomiso del proyecto.
Por otro lado, las reservas hoteleras provistas para la mayor parte de familias evacuadas vencían este miércoles 25 de marzo, pero fueron prorrogadas por cinco días más.
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