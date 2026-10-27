Alerta de diluvio total en Buenos Aires, con lluvias y granizo: a qué hora son las tormentas más fuertes
El territorio bonaerense se encuentra atravesado este miércoles por un alerta por lluvias y tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad, intensas ráfagas de viento y probable caída de granizo para este miércoles 28 de octubre. La advertencia meteorológica abarca amplias zonas del centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, así como también a la provincia de Tucumán.
Según detalló el organismo oficial, se aguarda una jornada con fuerte inestabilidad, marcada actividad eléctrica y abundante caída de agua en breves lapsos de tiempo. Se trataría de un verdadero diluvio.
Diluvio: qué dice el alerta por lluvias y tormentas para Buenos Aires
En el territorio bonaerense, el aviso de nivel amarillo está presupuestado principalmente para horas de la tarde del miércoles, alcanzando a localidades del centro de la provincia de Buenos Aires y el sudoeste bonaerense
De acuerdo con el informe técnico del SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las condiciones previstas incluyen:
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Precipitación acumulada: Se estiman valores de entre 20 y 40 mm.
Ocasional caída de granizo.
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Ráfagas intensas de viento.
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Actividad eléctrica frecuente y lluvias copiosas en cortos períodos.
Alerta por tormentas en la provincia de Tucumán
Por su parte, el Servicio Meteorológico extendió la alerta de nivel amarillo para la totalidad de la provincia de Tucumán, donde los fenómenos más severos se concentrarán durante horas de la tarde y la noche del miércoles.
El reporte oficial señala que la región norteña registrará tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes. Los valores de precipitación acumulada también se ubicarán entre los 20 y 40 mm, con la posibilidad de que estos registros sean superados de forma puntual en algunos sectores. Las tormentas podrán estar acompañadas por ráfagas, caída ocasional de granizo y abundante agua en lapsos reducidos.
Recomendaciones del SMN ante el alerta amarillo
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Evitar actividades al aire libre mientras persista el desarrollo de los núcleos de tormenta.
No sacar las bolsas de residuos para no obstruir los desagües ni dificultar el escurrimiento del agua.
Asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas de viento.
Mantenerse alejado de árboles y postes de luz que puedan ceder ante la fuerza del viento.
Evitar circular por calles anegadas o zonas bajas proclives a inundaciones relámpago.
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