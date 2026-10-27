Alerta de diluvio total en Buenos Aires, con lluvias y granizo: a qué hora son las tormentas más fuertes

El reporte oficial señala que la región norteña registrará tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes. Los valores de precipitación acumulada también se ubicarán entre los 20 y 40 mm, con la posibilidad de que estos registros sean superados de forma puntual en algunos sectores. Las tormentas podrán estar acompañadas por ráfagas, caída ocasional de granizo y abundante agua en lapsos reducidos.

Recomendaciones del SMN ante el alerta amarillo