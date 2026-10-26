A qué hora cae el diluvo este martes: arriban lluvias, ráfagas y granizo, y hay alerta por tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió nuevas advertencias para este martes en diferentes regiones, por lluvias y tormentas de variada intensdiad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad, con lluvias fuertes, ráfagas intensas y probabilidad de caída de granizo para las primeras horas de este martes 27 de octubre, con diferentes zonas afectadas con el aviso.
La advertencia abarca diversos sectores de las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza, donde se prevé una mañana con marcada inestabilidad y abundante caída de agua en breves lapsos.
De acuerdo con el informe técnico del organismo oficial, el fenómeno estará acompañado por un incremento del viento y una intensa actividad eléctrica sobre la región de Cuyo y el centro del país.
Las zonas bajo alerta meteorológico por lluvias y tormentas
Las áreas geográficas alcanzadas por el aviso del organismo nacional para este martes son:
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Suroeste de Córdoba
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Centro y norte de San Luis
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Norte y este de Mendoza
Qué dice el informe del Servicio Meteorológico Nacional
Según precisó el reporte del SMN, las áreas afectadas recibirán lluvias y tormentas de variada intensidad durante las horas de la mañana, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.
Las condiciones previstas incluyen:
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Precipitaciones acumuladas: Se estiman valores de entre 20 y 40 mm en todo el período de cobertura.
Ocasional caída de granizo.
Ráfagas de viento intensas.
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Actividad eléctrica frecuente y lluvias copiosas en cortos períodos de tiempo.
Recomendaciones del SMN ante el alerta amarillo
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Evitar salir a la calle o realizar actividades al aire libre mientras persista el desarrollo de las tormentas.
No sacar las bolsas de residuos y mantener limpios los desagües y sumideros para prevenir anegamientos.
Desconectar los aparatos eléctricos en caso de registrarse una fuerte actividad eléctrica.
Evitar circular por calles anegadas o zonas de arroyos y cauces secos que puedan crecer de forma repentina.
Asegurar objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas de viento.
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