Alerta este viernes en Buenos Aires: el preocupante informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo lanzó avisos para este viernes por lluvias y viento para varias zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.
Continúa el clima inestable en buena parte del país para el cierre de la semana, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este viernes sus alertas por lluvias y por viento, con varias zonas afectadas entre las que se encuentran algunas de Buenos Aires.
Por un lado, rige este viernes 3 de octubre un aviso de nivel amarillo por lluvias para zonas de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
En tanto, un alerta amarillo pero por viento fuerte alcanzaba a varias regiones del país: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Alerta por lluvias
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 hs, pudiendo ser superados de manera puntual.
No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas.
Recomendaciones por lluvias fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alerta por viento fuerte
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h.
Recomendaciones por viento fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
